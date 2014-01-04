استان اصفهان مغز متفکر فرهنگی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر عسگری با حضور در هفدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه فعالیت‌های شورایی با استفاده از نظرات کارشناسانه می‌تواند به موفقیت برسد، اظهار داشت: در برنامه‌ریزی برای تمام فعالیت‌های فرهنگی در جامعه در گام نخست باید انسجام و وحدت جامعه مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه برنامه‌های فرهنگی نباید به صورت جزیره‌ای دنبال شود، افزود: جزیره‌ای عمل کردن برنامه‌های کلان فرهنگی را با شکست روبرو می کند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان با بیان اینکه رصد کردن اجرای فعالیت‌های فرهنگی باید مورد توجه قرار گیرد، افزود: برنامه‌ریزی‌هایی که در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان انجام می‌شود در راستای تقویت بنیه‌ عبادی، سیاسی و فرهنگی جامعه دنبال می‌شود.

وی با بیان اینکه حضور پرشور مردم در راهپیمایی‌های مختلف چشم دشمنان کشور را به خود خیره کرده، ادامه داد: گزینه نظامی آمریکا بعد از راهپیمایی روز 22 بهمن از روی میز برداشته خواهد شد.

عسگری با بیان اینکه امسال حق مطلب نسبت به گرامی داشت روز 9 دی ماه در کشور ادا نشد، ادامه داد: همه باید در نظر داشته باشیم گرامی داشت روز 9 دی یادآوری رشادت‌های مردم ایران و لبیک گفتن آنها به دستور مقام معظم رهبری است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر برخی در کشور ارتباط با آمریکا را عامل بهبود شرایط کشور و عده‌ای دیگر این نظریه را رد می‌کنند، یادآور شد: تمام مسئولان باید کاملا با دقت فعالیت‌های خود را در راستای ارتباطات بین‌المللی دنبال کنند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان ایجاد شادی و نشاط در بین عموم مردم را از مهم‌ترین اهداف برگزاری ایام‌الله دهه فجر دانست و گفت: در این راستا ضروری است که تمام مسئولان همکاری لازم را برای ایجاد این فضا در شهر داشته باشند.

وی با بیان اینکه در 10 سال گذشته توجه و انسجام مسئولان استان نسبت به اجرای برنامه‌های بزرگ داشت دهه مبارک فجر کمتر از گذشته است، ادامه داد: در این راستا باید مسئولان با حضور در جلسات شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شور اوایل انقلاب را به روح جامعه تزریق کنند و برنامه‌های لازم را برای پر رنگ اجرا شدن این ایام اجرا کنند.

عسگری در ادامه به شرایط نامناسب روحی موجود در جامعه اشاره کرد و ادامه داد: متاسفانه آلودگی هوا، خشکی زاینده رود و دیگر عوامل محیطی حاکم بر فضای شهر اصفهان روحیه شهروندان این شهر را تضعیف کرده و ضروری است که اقدام جدی در راستای تقویت فضای شاد و مفرح در جامعه و تقویت روحیه شهروندان دنبال شود.

وی با بیان اینکه راه‌اندازی کارناوال‌های شادی در مناطق محروم می‌تواند کمک قابل توجهی به تقویت روحیه مردم جامعه به ویژه در مناطق محروم داشته باشد، افزود: البته تمام محتوا و برنامه‌ریزی‌های لازم برای ایجاد فضای شاد در جامعه باید کاملا کارشناسانه و با محتوای قوی دنبال شود تا بتوان ثمرات آن را به صورت ملموس در جامعه مشاهده کرد.

