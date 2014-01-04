انتقاد از تبليغ برخي محصولات آموزشي در صدا و سيما

به گزارش خبرگزاری مهر، محی الدین بهرام محمديان جشنواره كتابهاي آموزشي رشد را يكي از اقدامات خوب و حسنه سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي دانست و گفت: ما بايد به نحوي از ناشرين، مولفين و نويسندگان كتابهاي آموزشي تجليل كنيم و تلاشهاي آنها را ارج بگذاريم.
رييس سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي، به گستره تنوع مواد و رسانههاي آموزشي اشاره كرد و خاطر نشان ساخت: دانشآموز علاوه بركتابهاي درسي به كتابها و منابع كمك آموزشي نياز دارند وما وظيفه داريم تا منابع آموزشي مناسب را به دانشآموزان، خانوادهها و معلمين معرفي كنيم.
محمديان با تاكيد بر اينكه شوراي عالي آموزش و پرورش نظارت بر توليد منابع آموزشي را به سازمان پژوهش محول كرده است، افزود: هر محصولي كه بهطور مستقيم با جامعه ارتباط دارد، يك دستگاه نظارتي آن را تاييد ميكند تا خداي نكرده سلامت جامعه به خطر نيفتد.
رييس سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشي به سوء استفاده برخي از ناشران از احساس خوب خانوادهها به فرزندانشان اشاره كرد و گفت: متاسفانه عدهاي در حوزه توليد منابع آموزشي تنها سود شخصي خود را لحاظ ميكنند و توليداتي را روانه بازار ميكنند كه تنها در كوتاه مدت باعث پيشرفت ظاهري كودكان ميشود و در طولاني مدت اثرات مخربي بر فرايند ياددهي و يادگيري دانش آموزان دارد.
وي با اشاره به اينكه خانوادهها، صدا و سيما را بهعنوان يك مرجع براي كالاي مناسب ميشناسند، يادآور شد: صدا و سيما بايد در زمينه معرفي منابع آموزشي توجه و دقت بيشتري داشته باشد كه راهكارهاي آن درمصوبه 828 شوراي عالي آموزش و پرورش كه با امضاي رئيس جمهور ابلاغ شده، ديده شده است.
