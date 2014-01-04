۱۴ دی ۱۳۹۲، ۱۴:۲۶

معاون وزیر آموزش و پرورش:

انتقاد از تبليغ برخي محصولات آموزشي در صدا و سيما

رييس سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي با انتقاد از تبليغ برخي محصولات آموزشي در صدا و سيما، افزود: متاسفانه عده‌اي در حوزه توليد منابع آموزشي تنها سود شخصي خود را لحاظ مي‌كنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محی الدین بهرام محمديان جشنواره كتاب‌هاي آموزشي رشد را يكي از اقدامات خوب و حسنه سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي دانست و گفت: ما بايد به نحوي از ناشرين، مولفين و نويسندگان كتاب‌هاي آموزشي تجليل كنيم و تلاش‌هاي آنها را ارج بگذاريم.

رييس سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي، به گستره تنوع مواد و رسانه‌هاي آموزشي اشاره كرد و خاطر نشان ساخت: دانش‌آموز علاوه بركتاب‌هاي درسي به كتاب‌ها و منابع كمك آموزشي نياز دارند وما وظيفه داريم تا منابع آموزشي مناسب را به دانش‌آموزان، خانواده‌ها و معلمين معرفي كنيم.

محمديان با تاكيد بر اينكه شوراي عالي آموزش و پرورش نظارت بر توليد منابع آموزشي را به سازمان پژوهش محول كرده است، افزود: هر محصولي كه به‌طور مستقيم با جامعه ارتباط دارد، يك دستگاه نظارتي آن را تاييد مي‌كند تا خداي نكرده سلامت جامعه به خطر نيفتد.

رييس سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي به سوء استفاده برخي از ناشران از احساس خوب خانواده‌ها به فرزندانشان اشاره كرد و گفت: متاسفانه عده‌اي در حوزه توليد منابع آموزشي تنها سود شخصي خود را لحاظ مي‌كنند و توليداتي  را روانه بازار مي‌كنند كه تنها در كوتاه مدت باعث پيشرفت ظاهري كودكان مي‌شود و در طولاني مدت اثرات مخربي بر فرايند ياددهي و يادگيري دانش آموزان دارد.

وي با اشاره به اينكه خانواده‌ها، صدا و سيما را به‌عنوان يك مرجع براي كالاي مناسب مي‌شناسند، يادآور شد: صدا و سيما بايد در زمينه معرفي منابع آموزشي توجه و دقت بيشتري داشته باشد كه راهكارهاي آن درمصوبه 828 شوراي عالي آموزش و پرورش كه با امضاي رئيس جمهور ابلاغ شده، ديده شده است.

کد مطلب 2207473

