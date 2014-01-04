بسیج می تواند در مقابله با تهدیدات زیست محیطی دریاچه اورمیه وارد عمل شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید صفر قائمی شنبه در دیدار مدیرکل منابع طبیعی استان با اشاره به توانمندی های بسیج سازندگی در اجرای طرح های محرومیت زدایی و عام المنفعه در اقصا نقاط محروم استان و کشور، افزود: بسیج در بحث زلزله ساخت بیش از دو هزار واحد مسکونی و هفت هزار واحد دامی را عهده دار شد.

وی در ادامه بسیج سازندگی را به عنوان بازوی کمکی دستگاه های دولتی عنوان کرد و اظهار کرد: بسیج می تواند باری از مشکلات دستگاه های دولتی را عهده دار باشد و با برخورداری از ظرفیت و توانایی خود ایفاء نقش کند.

در این نشست داودی ریاست منابع طبیعی استان نیز بر ادامه تعامل سازنده با بسیج سازندگی و استفاده از ظرفیت و توانمندی بسیج سازندگی در امر منابع طبیعی و طرح های زیست محیطی دریاچه ارومیه تاکید شد.