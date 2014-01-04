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۱۴ دی ۱۳۹۲، ۱۴:۲۶

بادپی خبر داد:

حال یکی دیگر از مجروحان حادثه پتروشیمی خرم آباد وخیم است

حال یکی دیگر از مجروحان حادثه پتروشیمی خرم آباد وخیم است

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی لرستان از وخامت حال یکی دیگر از مجرحان حادثه پتروشیمی خرم آباد خبر داد.

هوشنگ بادپی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ماشاء الله مهدی پور از مجروحان حادثه پتروشیمی خرم آباد که به بیمارستان شهدای عشایر انتقال یافته است وضعیت خوبی ندارد.

وی با بیان اینکه عملیات احیا روی این مجروح در حال انجام است، بیان داشت: متاسفانه حال این مجروح حادثه مطابق گزارش تیم های امدادی وخیم اعلام شده است.

مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به اینکه در حادثه رخ داده در پتروشیمی خرم آباد تاکنون یک نفر جان خود را از دست داده است، بیان داشت: بهمن آزادی مقدم قبل از رسیدن به بیمارستان بر اثر جراحات وارده فوت کرده بود.

کد مطلب 2207476

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