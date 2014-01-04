بحران دریاچه ارومیه مشکلی فرامنطقه ای/ مردم همکاری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، شهربانو امانی ظهر شنبه در جریان دیدار با تشکلهای زیست محیطی مردم نهاد آذربایجان غربی ضمن تاکید بر لزوم حفظ منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست، افزود: اولین گام در پیشبرد اهداف دولت تدبیر امید در زمینه حفظ محیط زیست انجام می شود.

وی مشارکت های مردمی را یکی از مهمترین عوامل پیشبرد اهداف محیط زیست دانست و خشکی آب دریاچه ارومیه را یک مشکل فرا منطقه ای اعلام و با بیان اینکه این بحران زیست محیطی بدون مشارکت فعال مردمی حل نمی شود، گفت: در این راستا هماهنگی بیشتر بین مسئولان و مردم ضروری است.

مشاورر رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در امور بانوان در ادامه اعلام کرد: حجت الاسلام روحانی رئیس جمهور به حمایت و همکاری با تشکل ها ی مرم نهاد تاکید و زنان را یکی از مهمترین اساس پیشبرد اهداف جامعه اسلامی می دانند.

در ادامه جلسه مدیران و نمایندگان تشکل های استان نقطه نظرات خویش را پیرامون آموزش و فرهنگ سازی و موانع قانونی برای فعالیتشان برشمردند.

دیدار مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در امور بانوان با استاندار آذربایجان غربی

شهربانو امانی مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در امور بانوان در سفر خود به آذربایجان غربی با سعادت استاندار آذربایجان غربی دیدار و گفتگو کرد.

قربانعلی سعادت استاندار آذربایجان غربی در این دیدار ، ضمن اعلام حمایت از اجرای طرحهای آموزشی افزود: طرح های زیست محیطی بدون مشارکت مردمی میسر نیست.









