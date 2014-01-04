سینگ: روی کارآمدن نامزد اپوزیسیون برای دهلی نو فاجعه است/ اخطاریه هند به سفارت آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری هند، مانموهان سینگ نخست وزیر هند در یک کنفرانس خبری در دهلی نو اعلام کرد که روابط خوب میان هند و پاکستان برای صلح و توسعه منطقه آسیای جنوبی ضروری است.



سینگ تاکید کرد: اولویت کشورهای آسیای جنوبی باید رشد اقتصادی و اجتماعی با هدف مقابله با فقر باشد و روابط خوب میان هند و پاکستان به این امر کمک می کند.



نخست وزیر هند همچنین گفت: درصورتیکه نامزد اپوزیسیون روی کار بیاید، این موضوع برای هند فاجعه خواهد بود.



خبر دیگر اینکه پس از آنکه واشنگتن خواستار تامین امنیت دیپلمات های آمریکایی در دهلی نو در پی بازداشت "دویانی خبراگاد" معاون سرکنسول هند در آمریکا به اتهام تقلب در صدور روادید شد، هند تدابیر امنیتی را در سفارت آمریکا و دیگر نهادهای این کشور افزایش داد و 150 پلیس را برای حفظ امنیت این نیروها مستقر کرد.



دولت هند همچنین از تمام دیپلمات های آمریکایی حاضر در دهلی نو خواسته تا کارت شناسایی خود را به همراه داشته باشند. دهلی نو همچنین دستور بازگشت محافظین به پایگاههای خود را در اطراف سفارت آمریکا داده است.



رسانه ها همچنین با اشاره به اقدامات سختگیرانه دولت هند در فرودگاههای این کشور گزارش دادند که رائول گاندی نایب رئیس حزب کنگره هند و وزیر کشور هند از دیدار با هیئت پنج نفره آمریکایی که امروز سه شنبه به دهلی نو آمده اند، خودداری کردند.



همچنین پس از آنکه سفارت آمریکا در هند از قوانین این کشور تبعیت نکرد، دهلی نو با تعیین مهلت زمانی تا تاریخ 20 ژانویه و صدور اخطاریه ای بر لزوم تبعیت این سفارتخانه از قوانین و مقررات هند از سوی دیپلمات ها و نهادهای آمریکایی تاکید کرد.



در این اخطاریه دولت هند اعلام کرده است که تمام فعالیت آمریکا حتی فعالیت های فرهنگی نیز باید با اجازه دولت هند انجام شود و در صورت تخلف شدیدا برخورد می شود.