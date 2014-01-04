ساخت آزمایشگاه مرکزی اردستان در پیچ و خم اعتبارات / نیاز بیش از یک میلیارد تومانی برای تکمیل آزمایشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، اولین بیمارستان اردستان که بعد به مرکز بهداشتی درمانی و آزمایشگاه مرکزی تبدیل شد به دلیل قدمت زیاد آن در سال 1387 تخریب شد و کلنگ بازسازی آن توسط استاندار وقت زده شد و مقرر شد این ساختمان در سه طبقه برای رفاه حال مردم شهرستان اردستان بنا شود که بتوانند بهتر و با کیفیت بیشتر از خدمات مرکز بهداشتی و آزمایشگاه مرکزی استفاده کنند ولی با وجود گذشت چندین سال از تخریب این ساختمان هنوز این طرح نیمه تمام است .

پس از تخریب ساختمان تجهیزات این مرکز بهداشتی و آزمایشگاه آن به مکان دیگری منتقل شده که این مکان به دلیل کوچک بودن فضا و کمبود پرسنل و ازدیاد مراجعه کنندگان و انتظار طولانی جهت دادن آزمایش مدتی است باعث ناراحتی مردم اردستان شده است .

لازم به ذکر است با توجه به اهمیت موضوع تکمیل این پروژه نیازمند اعتبارات مکفی و حمایت بیشتر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مسئولین شهرستان است.



مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان اردستان در رابطه با علل عدم تکمیل این آزمایشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این آزمایشگاه در سال 1387 با اعتباراولیه 220 میلیون تومان آغاز به کار کرد و تاکنون 550 میلیون تومان برای آن هزینه شده است.

محمد علی گلی اظهار داشت: این آزمایشگاه تاکنون پیشرفت فیزیکی 55 درصدی داشته که در اعتبارات سال 1392 مبلغ 40 میلون تومان برای آن در نظر گرفته شده و به دلیل کمبود اعتبارات از طرف دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روند ساخت آن به کندی پیش می رود.

گلی تصریح کرد: این ساختمان به نام مرکزبهداشتی درمانی شماره یک و آزمایشگاه مرکزی اردستان در سه طبقه با زیر بنای 1750 مترمربع در زمینی به مساحت سه هزار مترمربع است که طبقه زیرین آن که آزمایشگاه است تکمیل ولی به دلیل عدم تجهیزات موتورخانه که نیاز به بیش از 400 میلیون تومان دارد قابل استفاده نیست.

وی اذعان داشت: برای تکمیل این ساختمان در مجموع بیش از یک میلیارد تومان نیاز است.



مدیر شبکه بهداشت و درمان اردستان یادآور شد: آزمایشگاه مرکزی فعلی اردستان هفت پرسنل دارد که با توجه به نیازهای شهرستان به پنج پرسنل دیگر نیازمند است تا مشکل کمبود نیروی انسانی برطرف شود.

