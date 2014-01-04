هفتمين نمایشگاه دام و طیور در قزوین برگزار می شود

علي وحدتي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: هفتمين نمایشگاه بین المللی دام، طیور، آبزیان، دامپزشکی، صنایع و تجهیزات وابسته از تاریخ 17 لغایت 20 دی ماه به مدت چهار روز با حضور 65 شرکت داخلی و نمایندگی شرکت های خارجی در فضايي به مساحت سه هزارو 600 مترمربع برپا می شود.



وی افزود: مشارکت کنندگان در این نمایشگاه 51 درصد در بخش دامپروری و نهاده ها، 33 درصد در بخش تجهيزات دامپروري و 15 درصد در بخش دامپزشكي از استانهای تهران، اصفهان، گلستان، مازندران، قزوين، فارس و مازندران و نمایندگان شرکت های خارجی از کشورهای هلند، اسپانیا، مالزي، دانمارک، آلمان، چين و تركيه در این نمايشگاه حضور دارند.



وحدتی بیان کرد: از جمله اهداف برپایی این رويداد اقتصادي می توان به ارائه توانمندی های مشارکت کنندگان، ايجاد آگاهي عمومي، اخذ سفارش از مشتريان جديد، معرفي كالا و خدمات جديد، گسترش كانالهاي توزيع و ايجاد نمايندگي، تبادل اطلاعات و تجربيات، تحقیق بازار و بازاریابی، ورود به بازارهاي جديد، رقيب شناسي و سنجش توان رقابتی مشارکت کنندگان اشاره کرد.



این مسئول تصریح کرد: همچنين ساخت و توليد جت هيتر مخصوص مرغداري و گلخانه، انشارات تخصصي علوم دامي و دامپزشكي، فرآوري دانه هاي روغني، توليد دستگاه هاي شيردوش ثابت و سيار تجهيزات دامپروري و كشاورزي، توليد تجهيزات مرغداري، توليد مكمل، كنسانتره و افزودني هاي خوراک دام و طيور و نهاده هاي وابسته به آن، تجهيزات مرغداري، خوراک دام و طيور و آبزيان، طراحي، توليد و ساخت انواع دستگاههاي بسته بندي علوفه، داروهاي دام و طيور، مرغداري پرورش پولت، خوراک دان، پسته، كشاورزي، تخم مرغ، توليد سيستم هاي سرمايشي و گرمايشي صنعتي، اتوماسيون مرغداري از جمله زمينه فعاليت مشاركت كنندگان این نمايشگاه است.



این نمایشگاه در مدت برگزاري در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی استان قزوین واقع در بلوار امام خميني(ره)،جنب صدا و سيما از ساعت 15 الي 21 پذيراي بازدید علاقه مندان و متخصصان است.