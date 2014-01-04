روح الله فاطمی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برنامه زمزم معرفت همه روزه یک ساعت و نیم قبل از اذان مغرب با محوریت پرسش و پاسخ در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر برگزار می‌شود.

وی با بیان این که حجج اسلام محمدی و تراشیون از جمله کارشناسان این برنامه هستند، افزود: در ابتدای آغاز این برنامه کارشناس دینی درباره یک موضوع دینی طرح مسئله کرده و پس از آن به سئوالات دینی، عقیدتی، مهدوی و احکام خانواده و شبهات اعتقادی زائران پاسخ داده می‌شود.

مدیر امور رسانه و اطلاع‌رسانی آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) در ادامه با بیان این که نماز جمعه این هفته قم به امامت آیت الله حسینی بوشهری برگزار می‌شود، افزود: مراسم نیایش صبحگاهی همه روزه بعد از اقامه نماز صبح توسط حجت الاسلام قدرتی برگزار می‌شود.

وی اضافه کرد: همچنین بیان احکام قبل از اقامه نماز ظهر و عصر توسط حجت الاسلام اخوی انجام می‌شود.

برگزاری مراسم سخنرانی بعد از اقامه نماز مغرب و عشا

مدیر امور رسانه و اطلاع‌رسانی آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) با اشاره به برنامه‌های این آستان مقدس در ماه ربیع الاول عنوان کرد: در این ایام پس از اقامه نماز مغرب و عشا مراسم سخنرانی توسط حجج اسلام فلاح زاده، فرحزاد، رفیعی، ماندگاری، تکیه‌ای، میرباقری و صابری اراکی در شبستان امام خمینی(ره) برگزار می‌شود.

وی اضافه کرد: قرائت دعای توسل این هفته بعد از اقامه نماز مغرب و عشا توسط هیئت جانبازان استان و زیارت عاشورا بعد از نماز صبح با سخنرانی حجت الاسلام مومنی و با مداحی مهدی میردامادی همراه خواهد بود.

حجت الاسلام فاطمی نسب تصریح کرد: قرائت دعای کمیل روز پنج شنبه بعد از اقامه نماز مغرب و عشا با سخنرانی حجت الاسلام میرباقری و مداحی مهدی سلحشوری و همچنین دعای ندبه روز جمعه با سخنرانی حجت الاسلام صابری اراکی و مدیحه سرایی مهدی سلحشور در شبستان امام خمینی(ره) برگزار می‌شود.