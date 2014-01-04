واحدهای تولیدی که بدهی معوقه داشته باشند حمایت نمی شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مبارکی ظهر شنبه در جلسه شورای بانکهای استان که در استانداری تشکیل شد اظهارداشت: فشارهای اقتصادی و تحریمها در مقطعی موجب شد تا برخی تولیدکنندگان در بازپرداخت تسهیلات خود دچار مشکل شوند که با حمایت های همه جانبه تلاش کردیم تا مشکلات آنها را کاهش دهیم.

وی افزود: برخی معوقات با دادن زمان های بیشتر حل شد اما برخی نیز متاسفانه با سوء استفاده از حمایت های استانی علیرغم فرصتهای داده شده باز هم از پرداخت بدهی خودداری کرده اند که مشکلات زیادی برای سیستم بانکی ایجاد کرده است لذا سیاست استانداری عدم حمایت از واحدهایی است که قانون و مقررات را رعایت نمی کنند.

مبارکی افزود: خوشبختانه همراهی بانکها با واحدهای تولیدی در استان مطلوب است و اگر همراهی وام گیرندگان بیشتر شود می توان تسهیلات بیشتری در اختیار متقاضیان قرار داد و به چرخه تولید و اقتصاد استان کمک بیشتری کرد.

وی با اشاره به میزان مصراف و منابع موجود بانکی تصریح کرد: نسبت معوقات به پرداختها 8.3 درصد است که میانگین کشوری 200 درصد و در استان 150 درصد است اما امیدواریم با همکاری و مشارکت بخش خصوصی و تعامل منطقی بتوان به معوقات رسیدگی بهتری کرد.

در این جلسه منوچهر رافعی دبیر شورای بانکهای استان هم گفت: در حال حاضر 296 شعبه بانک دولتی در استان فعال است که دو هزار و 768 نفر در این شعب خدمت می کنند.

وی افزود: میزان مصارف بانکی استان 62 هزار و 160 میلیارد ریال است که منابع بانکی نیز 41 هزار و 535 میلیارد ریال اعلام شده که مصارف 1.5 برابر منابع بانکی است.

رافعی بیان کرد: خوشبختانه کمترین میزان تخلف در شعب بانکی استان با کمتر از یک درصد را شاهد هستیم و کمترین شکایت از خدمات بانکی دریافت شده که راضی کننده است.

مدیر شعب بانک کشاورزی استان قزوین تصریح کرد: با توسعه خدمات الکترونیکی زمینه کاهش مراجعات حضوری مردم به بانکها فراهم شده که این کار به کم شدن هزینه های مردم هم منجر شده است.

این مسئول بیان کرد: در کل کشور 45 میلیون کاربر الکترونیکی داریم که 13 میلیون نفر از خدمات الکترونیکی استفاده می کنند.

رافعی یادآورشد: از این میزان هشت میلیون نفر از خدمات بانکی غیر حضوری و الکترونیک و پنج میلیون نفر از خدمات فروشگاهی استفاده می کنند که خوشبختانه زیرساختهای توسعه خدمات الکترونیک در کشور و استان فراهم شده که برای استفاده بیشتر از این خدمات نیازمند فرهنگ سازی هستیم.