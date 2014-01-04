کرمان میزبان دوازدهمین جشنواره شعر و داستان سوره

به گزارش خبرگزاری مهر؛ حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی در راستای تحقق اهداف والای انقلاب اسلامی با هدف كشف و پرورش استعدادهای جوان هنرمند دوازدهمین جشنواره سراسری شعر و داستان جوان سوره را تیرماه 1393 در استان كرمان برگزار می‌كند.

بخش‌های این جشنواره شامل داستان كوتاه بزرگسال، داستان بلند بزرگسال، داستان كوتاه كودك و نوجوان، شعر كودك و نوجوان، شعر نو ( نیمایی و آزاد)، شعر كلاسیك، ترانه و سرود است.

همچنین آثار ارسالی باید حول محورهای انقلاب اسلامی، سبك زندگی اسلامی ایرانی، دفاع مقدس و مقاومت، بیداری و اخوت اسلامی، فرهنگ، تمدن، عدالت و پیشرفت باشند.

هر هنرمند می‌تواند در بخش شعر حداكثر 6 اثر و در بخش داستان 3 اثر را ارائه كند و هر اثر باید مجزا در قالب فایل word و با اندازه قلم 14 و نوع قلم B Mitra بر روی لوح فشرده و همراه نسخه چاپی ارسال شود.

برای تسهیل در امر داوری، شاعران و نویسندگان كه چندین اثر دارند باید هر اثر خود را در صفحات جدا از هم چاپ و در 3 نسخه ارسال كنند.

صفحات متون نیز باید بدون ذكر نام و مشخصات صاحب اثر ارسال شود.

درج كد رهگیری و بخش روی صفحات آثار الزامی است.

ثبت نام و دریافت كد رهگیری تنها از طریق سایت www.artfest.ir میسر خواهد بود.

همچنین حداكثر سن شركت كنندگان تا زمان برگزاری جشنواره 30 سال تمام تعیین شده است. ( متولدین 5/4/1363 به بعد).

دبیرخانه جشنواره در صورت صلاحدید آثار منتخب را با نام صاحب اثر چاپ خواهد كرد و هر فرد می تواند همزمان در همه بخشها شركت كند و در صورت برگزیده شدن به صلاحدید داوران تنها یك اثر از هر هنرمند به عنوان اثر برتر معرفی خواهد شد.

پس از پایان جشنواره آثار ارسالی به شركت كنندگان عودت داده نمی‌شود و دبیرخانه جشنواره از دریافت آثار ارسال شده بعد از موعد مقرر معذور است.

حضور برگزیدگان در مراسم پایانی جشنواره الزامی است و عدم شركت به منزله انصراف از جشنواره تلقی خواهد شد.

آخرین مهلت ارسال آثار نیز 15 اردیبهشت 1393 و زمان برگزاری جشنواره تیرماه 1393 اعلام شده است.