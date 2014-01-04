آیین های ملی باید منجر به وحدت شود/حضور مردم در صحنه انقلاب را بیمه می کند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم‌حسینی پیش از ظهر شنبه در جلسه ستاد دهه فجر استان کرمان گفت: با ورد حضرت امام( ره) کمر رژیم پهلوی شکسته شد و این انقلاب شکل گرفت تا حکومتی بر پایه دین و اسلام باشد و پیروزی این نظام مدیون حضور مردم و اسلامیت نظام نیز مدیون امام راحل( ره) است.

رزم‌ حسینی حضور مردم در صحنه های مختلف دفاع از انقلاب را باعث دوام این انقلاب برشمرد و تصریح کرد: نتیجه هر مراسم ملی و مذهبی در جامعه باید حضور بیشتر مردم باشد که نشان دهنده رضایت مردم است.

نمیانده عالی دولت در استان کرمان اذعانه داشت: در بهمن 57 حکومت مردم رعیتی رفت و حکومتی مردم سالاری شکل گرفت و این انقلاب معادلات نظامی جهان را بر هم ریخت و امروز انقلاب اسلامی ایران در دنیا صاحب ایده و فکر مستقل و نوین است.

وی با انتقاد از دولتی کردن مراسم ملی و مذهبی در جامعه اظهار داشت: مراسم ملی و مذهبی باید به دست مردم برگزار شود و باید از حضور دولتی در مراسم و دولتی کردن آنها پرهیز کرد.

استاندارکرمان، پیشی گرفتن سبغه مردمی در مراسم را مورد تاکید قرار داد و افزود: باید تلاش کنیم که نشاط و شادابی را در جامعه تزریق کنیم و این نیازمند فرهنگ سازی است تا جوانان ما به سمت تبلیغات منفی بیگانگان کشیده نشوند.

وی وحدت و همدلی بیشتر در جامعه برای پیشرفت تاکید کرد و گفت: ثمره همه مراسم باید افزایش وحدت و همدلی باشد و اگر اختلافاتی نیز است باید در مراسم ملی و مذهبی آن را کنار بگذاریم تا از این وحدت در جهت توسعه استان استفاده کنیم.

رزم‌ حسینی در پایان یادآور شد: مردم باید بدانند که انقلاب اسلامی کارآمد است و همه نیروهای انقلاب باید در زیر پرچم انقلاب با وحدت و همدلی تلاش کنند تا انقلاب اسلامی را به جهان صادر کنیم و باید به جهان نشان دهیم که حکومت دینی می تواند جهان را مدیریت کند.



