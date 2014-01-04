۱۴ دی ۱۳۹۲، ۱۵:۰۰

رهبری املشی:

100 میلیارد تومان برای توسعه صنعت چای کشور اختصاص یافت

رشت – خبرگزاری مهر: نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی از اختصاص 100 میلیارد تومان اعتبار برای توسعه صنعت چای کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی رهبری املشی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه طرح لایحه پیشنهادی بودجه 100 میلیارد تومانی برای توسعه صنعت چای کشور در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد، افزود: در این طرح 60 میلیارد تومان برای خرید برگ سبز چای و 40 میلیارد تومان برای بهزارعی باغ های چای در نظر گرفته شده است.

 وی همچنین ضرورت افزایش این میزان بودجه تا سقف 160 میلیارد تومان خواستار شد و اذعان داشت: با تصویب این میزان بودجه بخش اعظمی از مشکلات صنعت چای کشور رفع می شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی همچنین نتایج نشست مجمع نمایندگان استان با رئیس جمهور در سه مقوله چای، سایت نفتی سردار جنگل و سد پلرود  را بسیار مثبت ارزیابی کرد و گفت: رئیس جمهور قول بررسی هر سه موضوع را داده است.

 وی همچنین از اختصاص 300 میلیون تومانی اعتبار در سال جاری برای ادامه ساخت بیمارستان 32 تختخوابی املش خبر داد.

رهبری املشی همچنین بیان داشت: تمامی روستاهای املش و رودسر در مناطق پائین دست تا پایان سال 93 از نعمت گاز طبیعی بهره مند خواهند شد.

