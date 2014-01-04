وجود آرامستان جامع در البرز ضروری است/ لزوم برخورد جدی با گسترش گورستان های محله ای

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی قبل از ظهر امروز از آرامستان بهشت سکینه کرج دیدن کرد و از نزدیک با مشکلات و معضلات این آرامستان آشنا شد.

عزیز اکبریان در حاشیه این بازدید در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: آرامستانها در شهرها اهمیت زیادی دارند و پیوند عمیقی با موضوع محیط زیست برقرار می کنند که بر کسی پوشیده نیست.

وی در ادامه اظهار داشت: یکی از دغدغه های مسئولان از گذشته تا به امروز برخورد جدی با گسترش گورستان های محله ای بوده است و مسئولان تلاش می کنند که در هر استان یک آرامستان جامع به وجود آید.

اکبریان افزود: 224 هکتار از اراضی جنوب شهرستان کرج به شهرداری واگذار می شود تا با تاسیس آرامستان جامع استان از مشکلات ناشی از تاسیس گورستان های محله ای کاسته شود.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در مواقع بحرانی هر استان برای امور دفن مردگان محتاج تعداد زیادی قبر خالی است و کرج به دلایلی از قبیل کمبود اعتبارات هنوز به این مهم دست نیافته است و به همین دلیل باید از اعتبارات ستاد بحران استانداری البرز و فرمانداری کرج این اعتبارات تامین شود.

موضوع ترافیک مبادی ورودی و خروجی بهشت سکینه(س) توسط مسئولان پیگیری شود

این مسئول خاطرنشان کرد: بهشت سکینه از ترافیک مبادی ورودی و خروجی زیادی برخوردار است و باید به سرعت این مسئله توسط مسئولان امر ساماندهی شود تا مردم برای رفت و آمد دچار مشکلات ترافیکی نشوند.

در ادامه مدیر عامل سازمان بهشت سکینه(س) شهرداری کرج با بیان این مطلب افزود: حضور مسئولین استانی و به خصوص نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در آرامستان ها نشانه این است که مسئولان به این مهم نگاه ویژه ای دارند و امیدوار هستیم که با آشنایی نزدیک مسئولان با مشکلات آرامستان ها نقطه عطفی در بهبود مشکلات به وقوع بپیوندد.

مجتبی اسکندری تاکید کرد: مشکلات آرامستانه ها طی برگزاری نشست ها و جلسات به سمع و نظر شهردار کرج رسیده است و مشکلات در قالب نامه ای با امضای شهردار به معاونت عمرانی وزیر کشور تحویل داده خواهد شد.

این مسئول افزود: نامه ای با موضوع نامگذاری آخرین پنجشنبه سال به عنوان "روز ملی آرامستانها" برای رئیس شورای عالی استان البرز تحویل داده شده است و امیدواریم در تصمیم گیری نهایی به شورای فرهنگ عمومی کشور ارسال شود.

اسکندری در پایان افزود: با توکل بر خداوند گام های بلندی در زمینه تحولات اساسی در دیدگاه مدیران آرامستان ها توسط سازمان آرامستانهای شهرداری کرج برداشته خواهد شد.