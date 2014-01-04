حسین قائمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ثبت نام این آزمون نا 19 دی ماه، صبح‌ها از ساعت 9 تا 12 و عصرها از ساعت 5 تا 7 صورت می گیرد.

وی با بیان این که آزمون همزمان با سراسر کشور در بیستم دی ماه برگزار می شود، اظهار داشت: برای معلمان و دانش آموزان 15 درصد تخفیف اعمال می شود که با تصویب شورای انجمن تا 20 درصد نیز قابل افزایش است.

قائمی محل آزمون را مرکز توس پژوه واقع در خیابان سناباد، سناباد 7، ذکر و اذعان داشت: مدارک انجمن مورد تایید تمام وزارتخانه ها و از جمله آموزش و پرورش است.

وی انجمن خوشنویسان را تنها مرکز رسمی آموزش خوشنویسی در کشور دانست و افزود:240 شعبه در داخل و خارج از کشور این هنر را به 45 هزارعلاقه مند فرهنگ ایرانی – اسلامی، می آموزند.

مسوول انجمن خوشنویسان مشهد بیان داشت: در خراسان رضوی نیز نزدیک به 6 هزار و 500 هنرجو ،این هنر اصیل ایرانی را نزد 80 استاد،فرا می گیرند.

قائمی از وجود یک صد کلاس خوشنویسی در این استان یاد کرد و ادامه داد: 60 سال است آزمونهای مرکز خوشنویسی در کشور در سه نوبت اردیبهشت،مرداد و دی ماه انجام شده و صاحبان مدارک آن با معادل سازی در سازمانهای مربوطه ازمزایای مادی و معنوی این هنر بهره می برند.

گفتنی است: تلفن09385047353 نیز جهت پاسخگویی به هنرمندان علاقه مند، فعال و در خصوص آزمون مربوطه اطلاع رسانی می کند.