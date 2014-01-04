محموله بزرگ قاچاق داروهاي بدنسازي در قم کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی قدمي اظهار داشت: اکيپي از ماموران آگاهي و اطلاعات فرماندهي انتظامي استان با اجراي طرحي در آزاد راه "قم – کاشان" حين کنترل تردد خودروهاي عبوري به يک دستگاه خودرو سمند مشکوک و آن را متوقف کردند.

به گفته وي با ضد و نقيض گويي هاي راننده ، خودرو براي بررسي بيشتر به اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پليس آگاهي استان منتقل شد.

قدمي گفت: ‌در بازرسي از داخل خودرو 282 قوطي پودر و قرص هاي انرژي زا براي بدنسازي کشف شد.

گفتني است، در اين خصوص پرونده اي تشکيل و ‌جهت سير مراحل قانوني به اداره گمرک استان ارسال شد.

کشف بيش از يک ميليون و 175 هزار عدد قرص قاچاق در قم

رئيس پليس آگاهي فرماندهي انتظامي استان قم از کشف بيش از يک ميليون و 175 هزار عدد قرص غير مجاز قاچاق در اين استان خبر داد.

سرهنگ قدمي افزود: اکيپي از ماموران آگاهي و پليس اطلاعات اين فرماندهي با اجراي طرحي مشترک در آزاد راه "قم – کاشان" حين کنترل تردد خودروهاي عبوري به يک دستگاه خودرو پژو 405 مشکوک و آن را متوقف کردند.

به گفته رئيس پليس آگاهي استان با ضد و نقيض گويي هاي راننده ، وي به همراه خودرو به اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز منتقل شد.

قدمي‌ در ادامه افزود: در بازرسي از داخل خودرو پژو يک ميليون و 175 هزار عدد قرص غير مجاز قاچاق ‌کشف و پرونده اي در اين خصوص به اداره گمرک استان ارسال شد.

سارق زورگير در قم زمين‌گير شد

رئيس پليس آگاهي فرماندهي انتظامي استان قم از دستگيري يک سارق زورگير در اين استان خبر داد.

سرهنگ قدمي گفت: در پي شکايت يکي از شهروندان مبني اينکه فردي با تهديد و توسل به زور گوشي تلفن همراه وي را به سرقت برده که با توجه به حساسيت موضوع شناسايي و دستگيري متهم در دستور کار ماموران آگاهي استان قرار گرفت.

وي با بيان اينکه اين سرقت در نيمه هاي شب رخ داده است گفت: مالباخته با اعلام مشخصات ظاهري به ماموران خواستار دستگيري سارق شده بود.

قدمي در ادامه به قابل رديابي بودن گوشي هاي مسروقه اشاره کرد و افزود: با رديابي سريال گوشي ، مخفيگاه سارق در کمتر از 24 ساعت شناسايي و با اخذ دستور قضايي دستگير شد.

رئيس پليس آگاهي قم در خاتمه با بيان اينکه پس از دستگيري ، سارق توسط مالباخته شناسايي و به سرقت گوشي تلفن همراه اعتراف کرد گفت: در نهايت پرونده متهم در پليس آگاهي بسته و با اين سرقت نافرجام پرونده اي ديگر براي وي در مراجع قضايي استان باز شد.