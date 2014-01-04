افتتاح بخش پیوند مغز و استخوان بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه در بهمن ماه جاری

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا نیکبخت ظهر شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر بیمارستان امام رضا (ع) که در این بیمارستان برگزار شد، اظهار داشت: بیمارستان امام رضا (ع) یکی از مراکز مهم درمانی غرب کشور است و خدمات بهداشتی و درمانی متنوعی را به مردم استان های غربی ارائه می دهد.

وی افزود: سطح بیمارستان امام رضا(ع) طی سال های اخیر مدام در حال ارتقاء بوده است اما با توجه به ظرفیت های آن کافی نبوده و باید خود را به سطح بیمارستان های اصفهان و شیراز برساند.

نیکبخت همچنین با اشاره به لزوم توسعه اورژانس بیمارستان امام رضا(ع)، از افتتاح بخش پیوند مغز و اعصاب این بیمارستان در ایام الله دهه فجر امسال خبر داد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در ادامه و با اشاره به مراجعه 32 هزار و 247 نفر به بخش مدیریت خدمات پزشکی بیمارستان امام رضا(ع) طی شش ماهه نخست سال جاری، خاطرنشان کرد: از این تعداد، 12 هزار و 699 مراجعه به بستری شدن افراد منجر شده و 160 مورد را به خارج از استان اعزام کرده ایم.

نیکبخت در پایان ضمن تجلیل و قددرانی از دکتر کیقباد قدیری مدیریت پیشین بیمارستان امام رضا(ع)، استعفاهای چند باره وی را دلیل جابجایی در مدیرت این بیمارستان عنوان و برای دکتر علی سروش مدیر جدید بیمارستان در سمت جدید آرزوی موفقیت کرد.

بیمارستان امام رضا(ع) یکی از مهمترین مراکز تحقیقاتی کشور است

معاون درمانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه نیز، از بیمارستان امام رضا(ع) به عنوان مهمترین مرکز درمانی در غرب و شمال غرب کشور یاد کرد و گفت: این بیمارستان از مهمترین مراکز تحقیقاتی کشور به شمار می رود و باید بیش از پیش تقویت شود.

دکتر بهمن روشنی افزود: در بخش اورژانس بیمارستان امام رضا(ع)، 37هزار نفر در طول سال گذشته بستری و 137 هزار نفر نیز مراجعه سرپایی داشته ایم.

به دنبال افزایش رضایتمندی مردم و بیماران هستیم

مدیر جدید بیمارستان امام رضا(ع) نیز در این مراسم افزایش رضایتمندی بین مردم و بیماران را یکی از مهمترین برنامه های کاری خود عنوان و ابراز امیدواری کرد با سعی و تلاش هماکاران خود رد بیمارستان به آن دست یابد.

دکتر علی سروش ادامه داد: تقویت جنبه های آموزشی و پژوهشی از دیگر برنامه هایی است که در بیمارستان امام رضا(ع) دنبال خواهیم کرد.

وی همچنین با بیان اینکه در حوزه مدیریت خدمات پزشکی باید کمک بیشتری به بیمارستان شود، یادآور شد: هر بیماری که به پا به این بیمارستان می گذارد با امیدهای فراوانی وارد می شود و همین وظیفه کادر و پرسنل این بیمارستان را سنگین تر می کند.

گفتنی است؛ در پایان این مراسم، ضمن تجلیل از زحمات دکتر کیقباد قدیری، دکتر علی سروش به عنوان مدیر جدید بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه معرفی گردید.