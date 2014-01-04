تجلیل از 313 عنصر فرهنگی و مذهبی نهاوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین گروسی ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه و خبرنگاران شهرستان نهاوند در اداره تبلیغات اسلامی شهرستان نهاوند اظهار داشت: همایش تجلیل از خادمان فرهنگ عمومی برای تقدیر از پیر غلامان و نونهالان اهل بیت، روحانیون و مداحان، اصحاب رسانه و خبرنگاران، مسئولین پایگاه های مقاومت بسیج و تمامی افرادی که در چرخه ترویج و گسترش مذهب و فرهنگ دینی فعالیت می‎کنند برگزار می‎شود.

حجت الاسلام گروسی گفت: ایران اسلامی باید درهمه زمینه های فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی وعلمی پیشرفته باشد و برای صادر کردن آرمانها و ارزشهاس اسلامی و انقلاب اسلامی برگزاری همایش وتبلیغات در کنار عملکرد و دستاوردهای علمی انقلاب بیش از چیزهای دیگر تأثیرگذار است.

وی افزود: وقتی سایر کشورها مشاهده کنند که جمهوری اسلامی وحکومت شیعه توانست با توجه به فاکتورهای مختلف دینی ومذهبی مسیر رشد وترقی را طی نماید، آنها نیز برای رفع مشکلات خود از انقلاب ما الگو می گیرند و ما باید درعمل نشان دهیم که ما تا چه اندازه توانسته ایم در کارهای اداره کشور موفقیت کسب کنیم.

سرپرست سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان نهاوند اظهار داشت: در شرایطی که دشمنان اسلام با همه توان دنبال اشاعه مفاسد اخلاقی واجتماعی در کشورهستند، باید فعالیت های قرآنی، فرهنگی و مذهبی را تقویت کرد و آنها را گسترش داد تا جوانان در برابر هجمه ها و تبلیغات فرهنگی دشمن بیمه شوند.

حجت الاسلام حسین گروسی عنوان کرد: آشنایی بیشتر با معارف اهل بیت، تقویت باورهای مذهبی و تعمیق بینش مذهبی، ترویج فرهنگ عاشورا و آشنایی جامعه با عناصر عزت بخش حماسه حسینی، گسترش فرهنگ عاشورایی، از اهداف مهم برگزاری این همایش است.

حجت الاسلام گروسی افزود: هدف از انجام این کار برقراری پیوند مذهبی و عاطفی بین جوانان با پیشکسوتان، روحانیون و مداحان این عرصه است که اهدا بسته فرهنگی و شال خادمی امام حسین(ع)، اهدا لوح تقدیر و هدیه به 313 نفر عنصر فرهنگی، شعر خوانی از برنامه های این همایش است.

وی در پایان گفت: این همایش روز پنج شنبه 19 دیماه ساعت 14 در سالن اداتره فرهنگ و ارشاد اسلامی نهاوند برگزار و آیت الله احمد خاتمی نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه موقت شهر تهران سخنران مراسم است .