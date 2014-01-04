کشته شدن طراحان حمله تروریستی به سفارت آمریکا در جاکارتا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اشپیگل، پلیس اندونزی طرح حمله تروریستی به سفارت آمریکا را خنثی کرد. بر این اساس 6 فردی که در حمله شب سال نو پلیس به مخفیگاهشان کشته شدند، در حال برنامه ریزی برای حمله تروریستی به سفارت آمریکا در جاکارتا بوده اند.

یک سخنگوی پلیس جاکارتا با اعلام این مطلب گفت اسنادی که در بازرسی از مخفیگاه این گروه تروریستی از برنامه ریزی گروه مذکور برای حمله به دیگر اماکن در پایتخت اندونزی از جمله یک کلیسا و معبد بودایی ها حکایت دارد. در یکی از این اسناد آمده است: سلاح های خود را برای حمله به سفارت آمریکا آماده کنید. در این سند همچنین از آمادگی تروریست ها برای انجام حمله انتحاری به سفارت آمریکا سخن به میان آمده است.

این در حالی است که شش فرد مذکور در عملیات سه شنبه شب پلیس جاکارتا و در پایان 9 ساعت تبادل آتش، کشته شدند. پلیس می گوید این افراد وابسته به شبکه تروریستی القاعده و عضو یک گروه تروریستی به سرکردگی "ابو ربان" بوده اند که سال گذشته کشته شده است.

گفتنی است گروه مذکور متهم به دست داشتن در حمله ای تروریستی به یک معبد بودایی ها در ماه آگوست است که طی آن یک نفر مجروح شد.