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۱۴ دی ۱۳۹۲، ۱۵:۱۳

فرهادی:

اکران فیلمهای جشنواره عمار تا سال آینده ادامه دارد/ ارسال بیش از 100 درخواست نهادها برای اکران فیلمهای جشنواره

اکران فیلمهای جشنواره عمار تا سال آینده ادامه دارد/ ارسال بیش از 100 درخواست نهادها برای اکران فیلمهای جشنواره

اصفهان – خبرگزاری مهر: دبیر ستاد اکران های مردمی جشنواره فیلم عمار در اصفهان با اشاره به ارسال بیش از 100 درخواست نهادها برای اکران فیلم های این جشنواره گفت: زمان اکران این جشنواره محدود نشده و بنا به درخواست نهادها و یا خانواده ها اکران فیلم های جشنواره عمار تا سال آینده ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید فرهادی پیش از ظهر شنبه در نشست خبری جشنواره مردمی فیلم عمار اظهار داشت: مردمی بودن از مهم ترین شاخصه‎های جشنواره مردمی فیلم عمار است و به عبارتی این جشنواره تکراری است که مردم برای مردم آن را برگزار می کنند.

وی با اشاره به اینکه بیش از 100 مکان در شهر اصفهان برای اجرای این جشنواره درخواست اکران داده اند که 75 مورد مربوط به خانه های فرهنگ است، افزود: زمان اکران این جشنواره محدود نشده بلکه تا سال آینده ادامه دارد.

دبیر ستاد اکران های مردمی جشنواره عمار در اصفهان با اشاره به مکانهای اکران این فیلم ها تصریح کرد: کانون‎های فرهنگی و هنری مساجد، مساجد، پایگاه های بسیج و به ویژه خانه های شهدا از جمله مکان های اکران فیلم های جشنواره فیلم عمار است.

وی با بیان اینکه 23 شهرستان اصفهان درخواست اکران فیلم های این جشنواره را داشته‎اند، ابراز داشت: در هر شهرستان 20  تا 30 مکان برای اکران در نظر گرفته شده که دانشگاه های سطح اصفهان، آموزش و پرورش و حوزه های علمیه، زندان ها و کانون های اصلاح و تربیت از دیگر نقاط هدف اکران فیلم های این جشنواره هستند.

 هنرمند ساختن دغدغه مندان و دغده مند کردن هنرمند از مهم ترین اهداف ماست

فرهادی با اشاره به اینکه  اکران فیلم در هئیت‎های مذهبی نیز یکی از موثرترین اکران‎های در نظر گرفته شده برای این جشنواره است، تصریح کرد: یکی از مهم ترین اهداف ما این است که هنرمندان را دغدغه مند و دغده مندان را هنرمند سازیم و برای این منظور کارگاه های آموزشی در نظر گرفته شده است.
 

کد مطلب 2207532

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