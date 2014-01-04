گيلان مستعد سرمايه گذاري صنعتي است

به گزارش خبرنگار مهر، علی منتظری ظهر شنبه در مصاحبه با خبرنگاران از صدور 197 فقره جواز تاسيس صنعتي در استان طی 9 ماهه امسال خبر داد.

و اظهارداشت: با صدور اين تعداد جواز تاسيس صنعتي كه به منزله تمايل براي سرمايه گذاري در بخش صنعت و احداث واحدهای توليدي استان است، بيش از 15 هزار ميليارد ریال سرمايه گذاري در استان انجام خواهد گرفت و براي 12 هزار نفر نيز بصورت مستقيم شغل ايجاد مي شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان گفت: این طرح ها در ابتداي فرآيند احداث قرار دارند، راه اندازي آنها براساس نوع طرح ها بیشتر از يك تا چهار سال زمان نیاز است.

وی افزود: با توجه به جاذبه هاي استان براي سرمايه گذاري صنعتي، همراهي تمامي دستگاه های ذيربط اعم از بانك ها، نهادهای متولي ايجاد زيرساخت ها و صدور مجوزهاي لازم با سرمايه گذاران موجب تقويت فرهنگ توسعه صنعتي در استان و عاملي برای رشد اقتصادي و كاهش بيكاري خواهد بود.

منتظری همچنين افزود: در این مدت زمان 50 فقره پروانه بهره برداري صنعتي نيز در استان صادر شده است.

وی اظهارداشت: با راه اندازي اين تعداد واحد صنعتي افزون بر سه هزار و 145 ميليارد ريال سرمايه گذاري انجام گرفته و هزار و 700 نفر نيز در اين واحدها بطور مستقيم مشغول بكار شدند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان تصريح كرد : عمده واحدهاي به بهره برداري رسيده در 9 ماهه امسال شامل واحدهاي صنايع فلزي، محصولات غذايي، کانی غیر فازی و سلولزي بوده است.

وی یادآورشد: در این دوره زماني 19 فقره مجوز طرح توسعه نيز براي واحدهاي توليدي استان صادر شد كه برآورد ميزان سرمايه گذاري این واحدها افزون بر 17 هزار ميليارد ريال و پيش بيني اشتغال این تعداد طرح نيز بيش از هزار و 400 نفر است.