کاهش 10 درصدی وقوع جرایم مهم در کرمان/ کشف مواد مخدر در استان 80 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین چناریان در نشست خبری با خبرنگاران گفت: برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراها تاثیرات مطلوبی را بر موضوعات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی گذاشت و مردم با این حماسه سیاسی بزرگ دستاوردهای خوبی را خلق کردند.

وی ادامه داد: بعد از انتخابات آنچه در فضای کشور حاکم شد یک جو وحدت، صمیمیت و آرامش و امید به زندگی بود که حاصل خلق حماسه سیاسی مردم بود و امیدواریم بتوانیم این شور و امید را در همه عرصه ها در کشورمان که یک کانون امنیت در منطقه بحرانی از خاورمیانه قرار دارد با همکاری و مشارکت مردم همچنان داشته باشیم.

سردار چناریان گفت: در 9 ماهه ای که در حوزه تلاش های امنیتی مردم بودیم اتفاقات بسیار خوبی در استان کرمان افتاد که حاصل مشارکت، آگاهی و بیداری مردم و تلاش دستگاههای مسئول سیاسی و فرهنگی و مطبوعات بوده است.

وی تصریح کرد: در حوزه امنیت چند اتفاق خوب در این استان افتاد از جمله روند رو به کاهش جرایم و رخدادهای امنیتی مهم چون سرقت های عادی و مسلحانه چون سرقت بانک، طلافروشی، کیف قاپی و قتل های عادی و مسلحانه را در 9 ماهه ابتدای سال داشتیم.

فرمانده انتظامی استان کرمان اذعان داشت: با توجه به اینکه در وقوع جرائم مهم قریب 10 درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشتیم به غیر از یک مورد که آن وقوع جرایم آدم ربایی و گروگان گیری بوده است که ناشی از 2 پدیده مواد مخدر و معاملات مواد مخدر و دوم حضور اتباع بیگانه که مرتبط با قاچاق مواد مخدر است که این دو موضوع حدود 10 درصد آدم ربایی ها را نسبت به سال گذشته در مجموع رخدادهای مربوط به این استان، در کرمان افزایش داده است که ناشی از فعالیت های گروهی ای در رابطه با قاچاق و جابه جایی اتباع بیگانه بوده است.

وی مشارکت مردم و دستگاه های مربوطه را در این امر لازم دانست و گفت: این عوامل با تشکیل گروه های جدید و خودنمایی کردند در جاده ها اقدام به ادم ربایی و گروگان گیری می کنند و تبدیل به یک پدیده ای شده است که جنبه امنیتی دارد و باید حتما در مورد آن تصمیم گیری شود.

این مسئول انتظامی تصریح کرد: با توجه به اینکه در حوزه جرائم عادی و اجتماعی اما در بحث کشف سرقت ها قریب به 28 درصد نسبت به سال گذشته افزایش کشف داریم و نزدیک به 39 درصد وقوع سرقت ها را داریم که ناشی از مشکلات اقتصادی و عوامل اجتماعی، بیکاری و اعتیاد و عدم مراقبت و دقت مردم دانست که نمی توانند در بحث پدیده سرقت تاثیرگذار نباشند.

سردار چناریان اظهار داشت: 11 درصد از راه های کشور به این استان اختصاص دارد و بیش از 25 هزار کیلومتر راه در استان کرمان داریم که بخش عمده ای از ترانزیت محموله های سنگین معدنی کشاورزی و بارهای ترانزیت بندری در حمل و نقل و جاده های استان کرمان انجام می شود.

وی گفت: کرمان مقام اول را از نظر کاهش آمار فوتی های ناشی از تصادف درون شهری و برون استانی با 197 نفر کاهش کشته نسبت به سال گذشته در 9 ماهه اول در کشور کسب کرده ایم و این به منزله برنامه ریزی مدون و پیگیری دستگاههای مربوطه و تلاش های شبانه روزی پلیس و همکاری مردم است که اقدام مهمی در بحث انضباط اجتماعی به شمار می رود.

سردار چناریان یادآور شد: در برخورد با عوامل قاچاق و پدیده مواد مخدر که یکی از دغدغه های مهم مردم و به عنوان یک موضوع اجتماعی جدی تلقی می شود.

وی گفت: با بیش از 64 هزار کیلوگرم کشف انواع مواد مخدر نسبت به سال گذشته بیش از 80 درصد افزایش کشفیات داشتیم که ناشی از دو موضوع" افزایش کشت مواد مخدر در کشور همسایه شرقی" و" تلاش های هدفمند پلیس و مجموعه عوامل مقابله ای در حوزه نیروی انتظامی در برخورد با عوامل اصلی مواد مخدر" است.

فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: با توجه به اینکه فضای مجازی باعث به وجود آمدن جرائم و ناامنی و نگرانی و مشکلات در سطح جامعه شده است و مهم ترین تاثیرات منفی خود را در اخلاقیات گذاشته است و این در حالی است که این محیط می تواند باعث توسعه و رشد و بالندگی مردم و جوانان شود.

وی ادامه داد: پلیس فتای فرماندهی انتظامی کرمان با توسعه بخش هایش و راه اندازی آزمایشگاه تخصصی بسیار مناسب و مطلوب در عرصه امنیت فضای مجازی تلاش ها و دستاوردهای خوبی را امسال در حوزه جرائم فضای مجازی و سایبری نسبت به سال گذشته داشته است و علاوه بر توسعه تجهیزات و سازمان پلیس فتا در سطح استان کرمان پنج شهرستان رفسنجان، سیرجان، بم، جیرفت و کهنوج نیز توسعه پیدا کرده است که در آینده نزدیک در زرند و بافت هم راه اندازی خواهد شد.

فرمانده انتظامی استان کرمان یادآور شد: امسال دو رزمایش در شرق و جنوب استان کرمان داشتیم که همراه با دستاوردهای بسیار خوب بود از جمله کشف بیش از شش تن انواع مواد مخدر و مقدار قابل ملاحظه ای سلاح که محور اجرای این رزمایش ها در سال جاری بود.

وی همچنین از دستگیری بیش از پنج هزار مجرم، عوامل تیراندازی و اتباع بیگانه در این رزمایش ها خبر داد و گفت: این امر اثرات بسیار خوبی داشته است و ادامه این رزمایش ها نیز در دستور کار ما قرار دارد.

سردار چناریان ادامه داد: در ایام ماه محرم در کنار کار عملیاتی و انتظامی که در این مناطق انجام دادیم با مشارکت بسیاری از دستگاه یک اردوی فرهنگی با اعزام بیش از 300 روحانی و استاد در حوزه مشاوره خانواده و مسائل دینی در جنوب استان کرمان برگزار کردیم که مورد استقبال مردم قرار گرفت که این اردو با مشارکت گروه هادیان بصیرت و حوزه علمیه جنوب و سازمان تبلیغات اسلامی کرمان و همکاری ائمه جمعه انجام شد که در روند امنیتی در استان کرمان بسیار موثر بوده است.

وی همچنین گفت: در بحث مواد مخدر همکاری و در خواست مردم برای مقابله با عوامل خرده فروشی مواد مخدر بسیا حائز اهمیت است و امروز پلیس در اجرا و انجام آنچه مردم می خواهند انجام بشود رویکرد جدی دارد و خواست مردم را در اولویت قرار خواهیم داد.

این مسئول انتظامی گفت: از مردم کمک می خواهیم تا عواملی که در مناطق مسکونی و در محلات و شهرک ها اقدام به خرده فروشی مواد مخدر می کنند و باعث آلوده شدن فضای زندگی مردم و محیط اجتماعی می شوند را معرفی و اطلاعات را در اختیار پلیس بگذارند.

وی در پایان گفت: همه دست به دست هم بدهیم و جامعه را از پدیده شوم و بسیار نگران کننده مواد مخدر و خرید و فروش آن نجات دهیم چرا که امروز بسیاری از سرقت ها و قتل ها و و سایر نگرانی ها و چالش ها و معضلات اجتماعی ما ناشی از مواد مخدر است و تنها چاره اش در واقع یک اراده جمعی و تلاش مقدس عمومی در جامعه است.

