ادامه ناآرامی ها در کراچی/ احتمال سفر مشرف به دبی یا لندن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیشن، مقامات پلیس پاکستان از کشته شدن 9 نفر در جریان قتل های هدفمند و حملات خشونت آمیز در مناطق مختلف شهر کراچی مرکز ایالت سند در جنوب این کشور خبر دادند.



بر اساس این گزارش در پی تیراندازی به سوی یک فروشگاه در منطقه گلشن اقبال شهر کراچی سه نفر کشته و دو فرد دیگر زخمی شدند.



رسانه های خبری پاکستان با اشاره به کشته شدن دو نفر در منطقه موتی محل در نزدیکی گلشن اقبال در شهر کراچی از تظاهرات مردم این شهر در اعتراض به کشتار و تیراندازی ها در کراچی خبر دادند.



مقامات پاکستانی همچنین از کشته شدن یک فرد مظنون به اقدامات تروریستی در منطقه سهراب گوت و دو فرد دیگر در مناطق گلشن معمار و ناظم آباد خبر دادند.



مقامات پلیس پاکستان همچنین از زخمی شدن 10 نماگزار شیعه در جریان تیراندازی مهاجمان به سوی مسجد شیعیان در ایالت پنجاب در شرق این کشور و انتقال این افراد به بیمارستان خبر دادند.



تاکنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این تیراندازی را بر عهده نگرفته و بر اثر آن فردی بازداشت نشده است.



رسانه های پاکستانی همچنین از احتمال سفر ژنرال پرویز مشرف به دبی یا لندن برای عمل قلب یا آنژیوپلاستی خبر داده و اعلام کردند که سه رگ قلب رئیس جمهوری سابق پاکستان مسدود شده است.



بیماری قلبی پرویز مشرف درحالیست که وی به خاطر پرونده اتهام خیانت خود تحت فشارهای روحی بسیاری قرار دارد.



در همین حال در پی حاضر نشدن رئیس جمهوری سابق پاکستان در دادگاه به دلایل امنیتی، قاضی دادگاه درباره پیامدهای حاضر نشدن مشرف در دادگاه به اتهام خیانت به کشور هشدار داده است.



مشرف در سال 1999 با انجام کودتا تا سال 2008 قدرت را در پاکستان در دست گرفت و پس از آن با فشار مقامات در تبعیدی خود خواسته کشور را ترک کرد و سالها در دبی و لندن زندگی کرد، اما سال گذشته هنگام شرکت در انتخابات به خاطر اتهاماتی از قبیل قتل بی نظیر بوتو نخست‌ وزیر سابق پاکستان، قتل رهبر بلوچ‌ های پاکستان، بازداشت غیرقانونی قضات و حمله به "لال مسجد" تحت بازداشت خانگی قرار گرفت.