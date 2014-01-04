سانحه رانندگی در جاده شیراز 12 مصدوم برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان فارس اعلام کرد در این سانحه رانندگی یک دستگاه ایسوز و یک دستگاه مینی بوس با یکدیگر برخورد کردند.

کامران فیروزی توضیح داد: درپی تماس تلفنی با مرکز پیام اورژانس 115 داراب در ساعت هشت و 30 دقیقه امروز شنبه، بلافاصله نیروهای اورژانس 115با دو دستگاه آمبولانس برای امداد رسانی به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: 12مصدوم این حادثه پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط نیروهای اورژانس به بیمارستان منتقل شدند و البته خوشبختانه این حادثه تلفات جانی در بر نداشت.