ساخت یک دستگاه دندانپزشکی جدید/ امکان کاشت ایمپلنت عمیق بدون آسیب به عصب

دکتر علی حسنی- مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه اغلب مردم به دلیل از دست دادن دندان‌های کرسی پایین استخوان فک تحتانی خود را از دست می‌دهند، گفت: این امر موجب بروز مشکلاتی در زمان کاشت دندان و یا ایمپلنت خواهد شد.

وی با اشاره به این مشکلات اظهار داشت: زمانی که فرد استخوان فک پایینی خود را از دست می‌‌دهد از آنجایی که پیوند استخوان در این قسمت روش مناسب ترمیمی نیست اقدام به کاشت ایمپلنت عمیق می‌شود که این اقدام منجر به آسیب وارد شدن به عصب حسی می‌شود.

حسنی عملکرد عصب حسی را ایجاد حس در لب‌ها ذکر کرد و ادامه داد: دندانپزشکان عصب حسی را از داخل استخوان فک خارج می‌کنند تا بتوانند ایمپلنت عمیق‌تری بکارند و خارج کردن عصب از داخل استخوان موجب تراشیده شدن بیشتر استخوان فک خواهد شد.

مجری طرح با تاکید بر اینکه در زمان تراش استخوان فک باید مراقب بود تا استخوان کمتری از دست برود ضمن آنکه به عصب حسی آسیبی وارد نشود، خاطر نشان کرد: در این زمینه اقدام به طراحی و ساخت تجهیزات دندانپزشکی با عنوان "محافظ عصب فک تحتانی" کردیم.

وی با اشاره به عملکرد این دستگاه یادآور شد: دستگاه طراحی شده وسیله فلزی است و زمانی که پزشک بخواهد استخوان فک را بتراشد تا عصب را خارج کند این دستگاه جراحی امکان آسیب رسیدن به عصب حسی را کاهش می‌دهد.

حسنی به جزئیات این دستگاه اشاره کرد و افزود: این دستگاه شبیه ناودان طراحی شده است و در داخل کانالی که عصب حسی از داخل استخوان عبور کرده، قرار داده می‌شود. زمانی که استخوان تراشیده می‌شود پزشک قادر خواهد بود بدون آسیب رساندن به عصب حسی استخوان فک تحتانی را تراش داده و عصب را خارج کند.

عضو هیات علمی دانشگاه دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی یادآور شد: در صورتی که دستگاه به عصب برخورد کند فرم ناودانی این دستگاه مانع از برخورد آن با عصب خواهد شد.

وی با بیان اینکه تراش استخوان فک تحتانی بدون استفاده از این دستگاه موجب می‌شود که بخش زیادی از استخوان برداشته شود، خاطر نشان کرد: در نتیجه باعث می‌شود که علاوه بر ضعیف شدن استخوان فک، بقای ایمپلنت نیز کاهش یابد. این در حالی است که با استفاده از این دستگاه تنها چند میلیمتر استخوان برداشته می‌شود و امکان آسیب رسیدن به عصب حسی نیز کاهش می‌یابد.

حسنی به بیان اهمیت این دستگاه پرداخت و گفت: حفظ استخوان فک به ویژه در کشور ما که اغلب مردم به دلیل ابتلا به بیماری‌های لثه و یا عفونت دندان استخوان فک تحتانی خود را از دست می‌دهند بسیار مهم است و این دستگاه نیز کمک فراوانی به این افراد برای کاشت دندان خواهد کرد.