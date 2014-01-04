هوای تهران ناسالم است/ توصیه های وزارت بهداشت به شهروندان

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر کاظم ندافی گفت: بر اساس اطلاعات دريافتي از ايستگاه هاي سنجش آلودگي هوا در شهر تهران كه در ساعت 11 شنبه 14/10/ 92 دريافت شده است، شاخص كيفيت هوا 151 و آلاينده اصلي ذرات معلق (PM2.5) است.

وی افزود: در اين شرايط كيفيت هوا ناسالم است و افراد مبتلا به بيماريهاي قلبي يا ريوي، كودكان و سالمندان بايد از فعاليتهاي طولاني يا سنگين خارج از منزل اجتناب ورزند. افراد ديگر بايد فعاليتهاي طولاني يا سنگين خارج از منزل را كاهش دهند.

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت در ادامه گفت: با توجه به پيش بيني سازمان هواشناسي احتمالا در ساعات آينده نيز كيفيت هوا در همين شرايط باقي خواهد ماند.