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۱۴ دی ۱۳۹۲، ۱۵:۵۹

رخشانی نژاد عنوان کرد:

20 نفر از واقفان سیستان و بلوچستان را بانوان تشکیل می دهند

20 نفر از واقفان سیستان و بلوچستان را بانوان تشکیل می دهند

زاهدان - خبرگزاری مهر: قائم مقام مدیر کل اوقاف و خیریه سیستان و بلوچستان گفت: از تعداد 87 واقف در استان 20 واقف را بانوان تشکیل می دهند که بیشترین تاثیر گذاری از نظر درآمد را در بین موقوفات دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رخشانی نژاد صبح شنبه در همایش یاوران وقف اظهار داشت: تعداد 87 واقف در استان از خود صدقه جاری به جای گذاشتند  که از این تعداد 67  نفر مرد و 20 نفر زن هستند.

وی با بیان اینکه بیشترین درآمد اداره کل اوقاف استان از محل وقف بانوان است ادامه داد: تعداد 2 هزار و 958 موقوفه در استان  وجود دارد که برخی از آنها دارای درآمد و برخی نیز انتفاعی و بدون درآمدهستند.

وی ادامه داد: از کل موقوفات استان 198 موقوفه زمین، تعداد 2 هزار و 517 مسجد، 69 حسینیه، پنج فاطمیه و سه زینبیه است.

رخشانی در این مراسم اظهار داشت: درحال حاضر  امور وشرایط موقوفات قانونمند و به صورت سیتستمیک در بخش های عمرانی، فرهنگی، حقوق امامان جماعت و عام المنفعه تقسیم بندی شده است.

وی با بیان اینکه اداره اوقاف مکلف به اجرای نیات واقفان است ادامه داد: اداره اوقاف تنها امانتدار موقوفات و واقفان است.

وی گفت: فرهنگ وقف چنانچه در همه زمینه ها گسترش پیدا کند موجب جلوگیری از فقرزایی در جامعه می شود و لذا  برای دستیابی به این نیت و هدف باید فرهنگ وقف و اثرات آن برای مردم شفاف سازی کرد.

وی از نام نیک، صدقه جاریه و فرزند صالح به عنوان 3 میراث گرانبها پس از مرگ انسان یاد کرد و گفت: وقف همان صدقه جاری است که موجب می شود علاوه بر نیک نامی آثار و برکات زندگی انسان پس از مرگ برای بازماندگان و نسل های آینده پا برجا بماند.

کد مطلب 2207566

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