20 نفر از واقفان سیستان و بلوچستان را بانوان تشکیل می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رخشانی نژاد صبح شنبه در همایش یاوران وقف اظهار داشت: تعداد 87 واقف در استان از خود صدقه جاری به جای گذاشتند که از این تعداد 67 نفر مرد و 20 نفر زن هستند.

وی با بیان اینکه بیشترین درآمد اداره کل اوقاف استان از محل وقف بانوان است ادامه داد: تعداد 2 هزار و 958 موقوفه در استان وجود دارد که برخی از آنها دارای درآمد و برخی نیز انتفاعی و بدون درآمدهستند.

وی ادامه داد: از کل موقوفات استان 198 موقوفه زمین، تعداد 2 هزار و 517 مسجد، 69 حسینیه، پنج فاطمیه و سه زینبیه است.

رخشانی در این مراسم اظهار داشت: درحال حاضر امور وشرایط موقوفات قانونمند و به صورت سیتستمیک در بخش های عمرانی، فرهنگی، حقوق امامان جماعت و عام المنفعه تقسیم بندی شده است.

وی با بیان اینکه اداره اوقاف مکلف به اجرای نیات واقفان است ادامه داد: اداره اوقاف تنها امانتدار موقوفات و واقفان است.

وی گفت: فرهنگ وقف چنانچه در همه زمینه ها گسترش پیدا کند موجب جلوگیری از فقرزایی در جامعه می شود و لذا برای دستیابی به این نیت و هدف باید فرهنگ وقف و اثرات آن برای مردم شفاف سازی کرد.

وی از نام نیک، صدقه جاریه و فرزند صالح به عنوان 3 میراث گرانبها پس از مرگ انسان یاد کرد و گفت: وقف همان صدقه جاری است که موجب می شود علاوه بر نیک نامی آثار و برکات زندگی انسان پس از مرگ برای بازماندگان و نسل های آینده پا برجا بماند.