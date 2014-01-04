1.1 میلیارد برگه سهم در بورس تهران دادوستد شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرمایه گذاران بورسی امروز شنبه یک میلیارد و 14 میلیون برگه سهم را به ارزش 4 هزار و 655 میلیارد ریال در 120 هزار نوبت معاملاتی داد و ستد کردند. در معاملات اولین روز کاری هفته، شاخص کل متاثر از رشد قیمت نمادهای پتروشیمی و فلزی در آستانه 89 هزار واحد قرار گرفت.

با این حال، شاخص کل بورس 613 واحد بالا رفت و در عدد 88 هزار و 926 قرار گرفت. شاخص صنعت نیز امروز 627 واحد بالا رفت، شاخص های بازار اول و دوم نیز 331 و هزار و 834 واحد رشد کردند.

امروز گروه فرآورده های نفتی با معامله بیش از 37 میلیون برگه سهم به ارزش بالغ بر 832 میلیارد ریال در صدر برترین گروه های صنعت قرار گرفت. گروه خودرو و گروه مالی نیز در رده های بعدی برترین ها نشستند.