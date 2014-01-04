خلع سلاح 43 عضو طالبان/ کشته شدن یک نظامی ناتو در ننگرهار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، اداره امنیت ملی افغانستان از خلع سلاح 43 نفر از اعضای طالبان در ولایت های قندهار، هرات و ننگرهار و پیوستن آنها به دولت خبر داد.



بر این اساس 25 نفر از اعضای طالبان در ولایت قندهار، 12 نفر از ولایت هرات و شش فرد دیگر از ولایت ننگرهار سلاح های خود را تسلیم نیروهای افغانی کردند.



پلیس افغانستان همچنین از کشته شدن 11 عضو طالبان، زخمی شدن سه نفر و بازداشت هشت شبه نظامی در عملیات طالبان در 24 ساعت گذشته در مناطق مختلف افغانستان خبر داد.



با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در فروردین ماه نیروهای افغانی و ناتو بر عملیات مشترک خود علیه طالبان افزوده و روز گذشته نیز عملیات مشترکی را در ولایت های هلمند، غزنی، قندهار، سرپل و ننگرهار انجام دادند.



نیروهای افغانی و ناتو همچنین مقادیر قابل توجهی مهمات، مواد منفجره و تعدادی سلاح های سبک را در ولایت قندهار کشف و ضبط کردند.



ناتو نیز در بیانیه ای اعلام کرد که امروز شنبه بر اثر حمله طالبان به پایگاه نیروهای خارجی در شهرستان غنی خیل ولایت ننگرهار یک نظامی خارجی کشته شد.



ناتو هیچ اشاره ای به هویت و ملیت نظامی کشته شده نکرد. همچنین در حمله مهاجمان انتحاری به پایگاه نظامیان خارجی در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان و هم مرز با کشور پاکستان شش عضو طالبان کشته شدند.



رسانه ها گزارش دادند که یکی اعضای طالبان ابتدا خودروی مملو از مواد انفجاری را به درب ورودی پایگاه نظامیان خارجی در ننگرهار کوبید و پس از آن 4 مهاجم دیگر به این پایگاه حمله کردند.