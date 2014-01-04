به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی رضایی ظهر شنبه در ائین تودیع و معارفه شهردار آبپخش اظهار داشت: در اینجا لازم است که از تلاش های همه شهرداران و اعضای شورای شهر آبپخش چه در گذشته و چه در حال حاضر تقدیر و تشکر کنیم چرا که کارهای بسیار بزرگی در سطح شهر آبپخش صورت گرفته است.
وی ادامه داد: با وجود کمبودها و کاستیهای بسیار زیادی که در سالهای گذشته با آن مواجه بودیم ولی با تلاش و پیگیریهای شورای شهر و شهرداری، کارهای خوبی صورت گرفته است.
رئیس شورای اسلامی شهر آبپخش تصریح کرد: خدا را شاهد میگیرم که هیچ روزی نبوده است که برای دریافت اعتبارات برای شهرداری و شهر آبپخش پیگیری نکنیم و بیشتر از این برای ما میسر نشده است و امیدواریم با تغییرات صورت گرفته شاهد تخصیص اعتبارات بهتر و مناسبتری برای شهر باشیم.
وی از عباسی برای قبول مسئولیت شهرداری آبپخش تقدیر کرد و افزود: صداقت و پاکی و مدانگی و حسارت و پیگیری مجدانه ایشان را در مدت زمان کم حضور در شورای شهر به خوبی دیدیم و همین ویژگیها باعث شد تا ایشان را به عنوان گزینه خود برای شهرداری معرفی کنیم.
همه ما خودمان را شهردار آبپخش بدانیم
رضائی خواستار همکاری همه مرد با شهردار در اجرای برنامهها شد و بیان داشت: از امروز باید همه ما خودمان را شهردار آبپخش بدانیم و همه برای آبادانی و توسعه شهرمان احساس مسئولیت کنیم و تا آخرین نفس نیز همراه وی باشیم.
وی تصریح کرد: هدف همه ما کمک به شهر است و از همه مسئولان نیز انتظار داریم که همکاری ها در حد شعار نباشد و با توجه به اینکه شهر ما بهعلت برخی کاستیها عقب گرفته است، آستین همت را بالا بزنیم و مطالبات خود را از استان بگیریم و همه دست به دست هم دهیم و این بار را برداریم.
رئیس شورای اسلامی شهر آبپخش با تقدیر از شهردار سابق شهر آبپخش، تاکید کرد: آقای موسوی نیز تلاشهای بسیاری را برای پیشبرد اهداف شهر آبپخش انجام دادند و شاهد کارهای بسیار خوبی در زمان حضور ایشان در شهرداری آبپخش بودیم.
رضایی اظهار داشت: در حال حاضر شهرداری آبپخش یک میلیارد تومان به اندازه اعتبارات یکسال خود بدهکار است.
در این آئین از زحمات سیدمحمود موسوی شهردار سابق آبپخش و سلیمانی سرپرست شهرداری آبپخش تقدیر و حسین عباسی به عنوان شهردار جدید آبپخش معرفی شد.
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