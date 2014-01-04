پژوهش و فناوری در کهگیلویه و بویراحمد مغفول مانده است/لزوم تغییر نگاه مدیران به پژوهش

به گزارش خبرنگار مهر، مجید محنایی بعدازظهر شنبه در کارگروه پژوهش، فناوری و تحول اداری استان افزود: برای رفع این مشکل باید در وهله اول نگاه برخی مدیران و دستگاههای اجرایی به مقوله پژوهش تغییر یابد.

وی از برگزاری نشستی با مدیران اجرایی استان در این خصوص خبرداد و بیان کرد: همچنین کمیته تخصصی بررسی و رفع مشکلات تخصیص اعتبارات پژوهشی در استان تشکیل خواهد شد.

محنایی هدف از تشکیل این کمیته را شفاف سازی و روان سازی تخصیص اعتبار عنوان کرد و بیان داشت: این کمیته با محوریت دفتر آموزش و پژوهش استانداری و با حضور دانشگاههای مادر استان، نماینده ذیحسابان دستگاههای اجرایی، خزانه دار و نماینده دیوان محاسبات استان، نماینده هیئت علمی و بخش خصوصی تشکیل می شود.

وی هزینه کرد یک تا سه درصد اعتبارات دستگاهها در بخش پژوهش را یادآور شد و گفت: این کمیته حول محورهای نحوه هزینه کرد اعتبارات پژوهشی سال جاری، نحوه هزینه کرد سهم استان از اعتبارات ملی و بررسی امکانات و توانمندیهای بالقوه دستگاهها برای انجام امور پژوهشی، تصمیماتی اتخاذ می کند.

معاون استاندار استان همچنین بر تشکیل چنین کمیته ای در دستگاههای اجرایی استان نیز تاکید کرد.

محنایی همچنین بر کاربردی شدن پژوهش ها متناسب با نیازهای استان تاکید کرد و افزود: ارتباط مؤثر دانشگاهها و دستگاههای اجرایی استان در این راستا ضروری است.

وی اظهار داشت: ارتباط هرچه بیشتر این دو نهاد موجب توسعه فرهنگ پژوهش و انجام پژوهشهای زیربنایی و کاربردی بیشتر در استان خواهد شد.

معاون استاندار همچنین تشکیل صنف و هسته پژوهشگران استان را از دیگر اقدامات لازم در این بخش عنوان کرد و بیان داشت: این اقدام با هدف شناسایی فعالان این صنف و مطلوب ساختن ارتباط دستگاهها با پژوهشگران لازم است.