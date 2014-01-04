اوج حساسیت در ورامین/ کاله آمل خواستار حضور مسئول کمیته انضباطی در ورامین شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که بازی تیم های متین ورامین و کاله آمل روز یکشنبه برگزار خواهد شد، اما حواشی بر اصل بازی سایه افکنده و به جای مباحث فنی برخی اختلافات این دو تیم به رسانه ها کشیده شده است.

دیدار متین ورامین و کاله آمل که در فصل گذشته رقابت ها دچار هیجانات کاذب شد و به جنجال انجامید، امسال نیز در آمل ادامه پیدا کرد و حتی سعید درخشنده تصمیم به متوقف کردن آن بازی گرفت.

اگرچه آن بازی با نتیجه 3 بر 2 به سود کاله آمل به پایان رسید اما بازیکنان و کادر فنی تیم متین ورامین معتقد بودند که آملی ها در آن بازی اخلاق را فدای نتیجه کردند و به همین خاطر خواستار برخورد کمیته انضباطی با تیم آملی شدند که کمیته انضباطی نیز پس از بررسی فیلم بازی و گزارش ناظر فدراسیون تیم کاله را سه جلسه از همراهی تماشاگر محروم کرد.



حواشی بازی رفت از ست دوم این رقابت آغاز شد که تماشاگران آملی، الفاظ نامناسبی را نسبت به برخی بازیکنان متین ورامین به کار می بردند که این امر باعث شد تا سعید درخشنده که ناظر مسابقه بود، بازی را متوقف کند و هشدار دهد که اگر این مسئله تکرار شود، بازی نیمه تمام به پایان خواهد رسید.



با سخنان ناظر مسابقه، جو آن بازی تا حدودی آرام شد اما هیجان ست پنجم رقابت، بار دیگر اخلاق ورزشی را فدای نتیجه کرد و در حالی که بازی با نتیجه 14 بر 5 به سود کاله در جریان بود، بر اثر اتفاقات رخ داده در زمین، تماشاگران آملی اقدام به پرتاب بطری و اشیای دیگر به داخل زمین کردند.



اما آنچه در این دیدار اهمیت داشت، پرداخت ترقه دست ساز به داخل زمین و محیط بسته سالن والیبال بود که این اقدام از سوی کمیته انضباطی فدراسیون والیبال دور نماند و عامل اصلی برای محرومیت سه جلسه ای تیم مازندرانی شد.



علیرضا فداکار همان زمان درباره حواشی بازی متین ورامین و کاله آمل به مهر گفت: از ابتدای بازی عده قابل توجهی از تماشاگران آملی با فحاشی به بازیکنان متین به خصوص سعید معروف و مجتبی میرزاجانپور به استقبال میهمان خود رفتند.



سرپرست و سخنگوی باشگاه متین ورامین افزود: تقریبا تمام سالن به تاثیر گزارترین بازیکن متین توهین میکردند که احتمالا شعار سکوها از یک مرکز واحد هدایت می شد و سکوت کادر فنی و بازیکنان ملی پوش کاله به استثنا حمزه زرینی نیز قابل توجه بود.



وی ادامه داد: البته ما آمادگی رفتارهای کاله را داشتیم اما باورمان نمی شد کاپیتان تیم ملی و بهترین پاسور آسیا به این نحو مورد محبت تماشاگران آملی و کاپیتانشان قرار بگیرد.



فداکار در آسیب شناسی اتفاقات بازی بیان داشت: به نظر ما عدم قاطعیت ناظر و نماینده فدراسیون والیبال در پیشگیری از ادامه روند فحاشی به بازیکنان متین بخصوص سعید معروف دلیل اصلی این اتفاقات بود و تحرکات یکی از اعضای کادرفنی کاله در تشدید شعارهای هدفدار علیه متین، قسمتی از آنالیز و برنامه های فنی و معرفتی کاله برای برد مقابل متین ورامین بود.



این در حالی است که سعید درخشنده ناظر بازی متین ورامین و کاله مازندران، رفتار سعید معروف در ست پنجم را عامل پرتاب بطری و مواد محترقه معرفی کرد.



باتوجه به حوادث رخ داده در بازی های فصل گذشته این دو تیم و بازی رفت، مدیران کاله خواستار حضور رییس کمیته انضباطی فدراسیون والیبال در ورامین هستند و مدعی اند که در دور رفت سنگین‌ترین رأی از سوی کمیته انضباطی در خصوص آنها صادر شد و خواستار هستند تا علی فرخی رئیس کمیته انضباطی فدراسیون با حضور در سالن از نزدیک شاهد بازی باشند.

آنها معتقدند مسئولان وقتی در سالن حضور داشته باشند و از نزدیک شاهد بروز حواشی باشند به طور قطع بهتر می‌توانند تصمیم گیری کنند.



این دیدار درحالی برگزار می شود که کاله از جایگاه خود رضایت کامل ندارد و سرمربی ایتالیایی متین نیز از عملکرد شاگردانش که در سه هفته پایانی دور رفت صدرنشینی را از دست داده و با عنوان سومی به کار خود پایان دادند، رضایت کامل ندارد و این امر بر حساسیت بازی دو تیم اضافه می کند.

این بازی جدال بازیکنان تیم ملی والیبال جمهوری اسلامی ایران هم هست، به طوری که حمزه زرینی، عادل غلامی و فرهاد ظریف در کاله مقابل سعید معروف، شهرام محمودی و مجتبی میرزاجانپور از متین قرار خواهند گرفت.