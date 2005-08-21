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۳۰ مرداد ۱۳۸۴، ۱۲:۵۸

به مناسبت 30 مرداد ماه ، روز بزرگداشت علامه مجلسي

نگاهي كوتاه به آثار و افكار علامه مجلسي

نگاهي كوتاه به آثار و افكار علامه مجلسي

خبرگزاري "مهر" - گروه دين و انديشه : ملامحمد باقر مجلسي معروف به علامه مجلسي از مشهورترين عالمان شيعي ايراني تبار است كه در دوران حاكميت سلسله صفويه بر مسند فقاهت و زعامت ديني قرار گرفت. تا پيش از اين، عالمان برجسته شيعه در دوران حاكميت سلسله مذكور تباري لبناني داشتند، اما با نضج و پاگيري حوزه علميه اصفهان نسلي از عالمان شيعي پرورش يافتند كه ايراني تبار بودند. برجسته ترين اين عالمان، علامه مجلسي بود كه نهاد روحانيت شيعه را به اقتدار كامل رساند تا بدانجا كه نهاد سلطنت مشروعيت خود را مستلزم تأييد آن مي دانست.

علامه مجلسي كه به مجلس دوم و مجلس پسر نيز شهره است، فرزند ملامحمد تقي به سال 1037ه.ق در اصفهان به دنيا آمد. پدرش از شاگردان شيخ بهايي، بزرگترين و آخرين نسل علماي شيعه لبناني تبار عهد صفوي بود. ملامحمد باقر در اواخر عهد شاه سليمان و قسمت عمده اي از دوران شاه سلطان حسين مي زيست . او داراي بالاترين رتبه مذهبي يعني ملاباشي (شيخ الاسلامي) و امام جمعگي بود.

وي در دوران زعامتش در حوزه مذهب و سياست توانست از نفوذ صوفيان در دربار صفوي بكاهد. اين گروه صوفيان كه از حاميان صفويه شمرده مي شدند  با مشي علامه مجلسي در انزواي فكري و اجتماعي قرار گرفتند.

به اعتقاد برخي اين اقدام در سقوط صفويه مؤثر بود، چرا كه سلطان صفويه را كه به شاه صوفي معروف بود، از قديميترين و وفادارترين پيروان خود محروم نمود.

علامه مجلسي داراي تأليفات بي شماري در حوزه دين است؛ به طوري كه تعداد اين تأليفات به بيش از 60 مجلد مي رسد . از اين ميان كتاب "بحار الانوار في اخبار الائمه الاطهار" از شهرت بسيار برخوردار است. با اين كتاب كه داير? المعارف شيعه اثني عشري شمرده مي شود، علامه موافقان و منتقداني را براي خود دست و پا كرد. از يك نظر، علامه در دوران اقتدار شيعه مي بايستي در تنقيح منابع شيعي مي كوشيد. اما در مقابل موافقان وي بر اين اعتقادند كه علامه از فرصت مغتنم در عصر صفوي در جمع آوري كامل عقايد شيعي اعم از سره و ناسره در "بحار الانوار" استفاده كرد و ماموريت تنقيح را به نسلهاي آينده عالمان شيعي سپرد.

از ديگر ويژگيهاي علمي و ديني ملامحمد باقر مجلسي آن است كه او معارف ديني شيعي را به زبان فارسي ساده نگاشت و در واقع اصول عقايد مذهب را عمومي ساخت تا توده ها را از اين معارف به وسع و توان فكريشان بهره اي باشد. شايد بتوان گفت علامه از اين طريق به عام و فراگير كردن آموزه هاي ديني و آموزشي آنها توسط رده هاي پايين دانش آموختگان حوزه هاي ديني كمك كرد. از جمله اين كتب مي توان به "حليه المتقين" در آداب و سنن، "حق اليقين" در اصول دين و "حيات القلوب" در تاريخ انبيا، ائمه و پادشاهان اشاره كرد.

علامه محمد باقر مجلسي به سال 1110 يا 1111 هجري قمري در زمان شاه سلطان حسين صفوي در گذشت و در جامع عتيق اصفهان به خاك سپرده شد. نوه دختري او به نام ملامحمد حسين خاتون آبادي معروف به مجلسي در حفظ ميراث پدر بزرگ كوشيد. با توجه به اين جد و جهدها  مي توان گفت امروزه پايدارترين و مؤثرترين ميراث در حوزه هاي علميه شيعي، ميراث مجلسي است. 

کد مطلب 220759

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