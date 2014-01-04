شهاب حسینی از حضور فیلمش در جشنواره فجر انصراف داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی این فیلم، اولین ساخته شهاب حسینی به دلیل تکمیل نشدن مراحل فنی از حضور در جشنواره فیلم فجر انصراف داد.

شهاب حسینی ترجیح داد که با وقت و دقت بیشتری مراحل فنی فیلمش را پشت سر بگذارد و دچار تعجیل نشود.

داستان این فیلمنامه که در واقع یک طنز فلسفی است درباره نویسنده جوانی است که وارد یک خانه سه طبقه شده و در آن خانه با اتفاقات جالب و عجیبی روبرو می‌شود...

در "ساکن طبقه وسط" بازیگرانی چون هنگامه قاضیانی، طناز طباطبایی، ساره بیات، کامبیز دیرباز، بهنوش بختیاری، کیانوش گرامی، محمد هادی کریمی، بابک حمیدیان، امید روحانی، فخرالدین صدیق شریف، علی شادمان، فرید سماواتی، حسین محب اهری، بهناز جعفری و حسین محجوب، فرهاد اصلانی، مانی کسارئیان و... حضور دارند.

فیلمنامه این اثر را محمد هادی کریمی نوشته است. تدوین این فیلم توسط مرتضي علي عباس ميرزايي، علی مترصد و شهاب حسینی انجام می‌شود.

این فیلم قرار بود توسط هادی کریمی کارگردانی شود ولی وی موفق به دریافت پروانه ساخت آن نشد و شهاب حسینی به دلیل علاقه به این فیلمنامه تلاش کرد تا این پروژه را به تولید برساند که در نهایت موفق شد. این فیلم نخستین تجربه ساخت فیلم بلند توسط شهاب حسینی بازیگر نام آشنای سینمای ایران است.