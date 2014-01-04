مدیرعامل نشر شهر معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی احکام جداگانه‌ای از سوی حجت‌الاسلام و المسلمین شهاب مرادی، رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، محمدمهدی بابایی به سمت معاون اداری و مالی، سیدصادق پژمان به عنوان معاون برنامه‌ریزی و توسعه و سیدمجید حسینی به عنوان مدیرعامل موسسه نشرشهر منصوب شدند.

محمدمهدی بابایی دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت از دانشگاه تهران است. وی از سال 90 تاکنون معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهری منطقه شش شهرداری تهران و پیش از آن رئیس گروه برنامه‌ریزی و آموزش شوراها و شهرداری‌های کل کشور بوده است.

از جمله سوابق سیدصادق پژمان نیز که از بهمن ماه 91 سرپرستی معاونت اداری مالی این سازمان را به عهده داشته، می‌توان به مدیرکلی روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان و مدیریت فرهنگسرای رسانه اشاره کرد.

همچنین سید مجید حسینی که جایگزین امیرمسعود شهرام‌نیا شده است، دانش آموخته دکترای علوم سیاسی از دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی همین دانشگاه است. وی در دوران دانشجویی، موسس مرکز کانون‌های فرهنگ و اندیشه (کفا) و پس از آن مدیرعامل گروه مجلات همشهری بوده است و مدیرمسئولی 22 نشریه از جمله همشهری جوان، سینما 24، الف و دانستنیها را در کارنامه دارد. از آثار حسینی می‌توان به کتاب‌های «اعترافات شهر خدا» و «سفرنامه هاروارد مک دونالد» اشاره کرد.

همچنین سیدمسعود شهرام‌نیا، مدیرعامل سابق موسسه نشر شهر نیز طی حکم جداگانه‌ای به عنوان مشاور رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران در حوزه کتاب و کتابخوانی منصوب شده است.