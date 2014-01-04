جذب سرمایه گذاران خارجی تنها راه توسعه اقتصادی اردبیل است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید خدابخش بعد از ظهر شنبه در جلسه مشترك سرمايه گذاران خارجي و داخلي و مركز خدمات سرمايه گذاري اردبیل افزود: به دليل شرايط ناپايدار اقتصادي كشور در چند سال گذشته سرمايه گذاری داخلي دچار تزلزل شده و توان كافي براي رشد و توسعه اقتصادي را از دست داده است.

وی ادامه داد: بنابراين تنها چاره براي جبران اين معضل بزرگ اقتصادي و اجتماعي جلب نظر سرمايه گذاران خارجي براي حضور موثر خود در منطقه که بی شک اشتغالزایی و شكوفائي و رشد سريع وضعيت اقتصادي استان را در پی دارد، می باشد.

استاندار اردبیل جلب و حمايت از سرمايه گذاري خارجي را مهمترین علت رشد اقتصادي كشورهاي توسعه يافته دانست و تاکید کرد: براي توسعه منطقه، تغيير نوع نگرش دستگاه هاي اجرایی استان در خصوص فعاليت هاي سرمايه گذاران بخش خصوصي ضروری است.

وی خواستار تسريع در صدور مجوزهاي لازم براي فعاليت هاي بخش خصوصي در حوزه هاي صنعت، كشاورزي، معدن و واحدهاي توليدي شد و متذکر شد: حمايت از سرمايه گذاران بخش خصوصي يك اصل است و باید مديران و كارشناسان با مطالعه و تمرين و تغيير ديدگاه ها و نگرش هاي محدودگرانه راه را بر توسعه همه جانبه منطقه هموار سازند.

خدا بخش اهداف برنامه پنجم توسعه را در راستای حمايت از سرمايه گذاران داخلي و خارجي عنوان کرد و یادآور شد: دولت برای حمایت از فعالیت بخش خصوصی در حوزه اقتصاد وارد میدان شده و فعالان این عرصه با استفاده صحیح از فرصت کم نظیر پیش آمده می توانند سهمی در راستای تحقق حماسه اقتصادی داشته باشند.

وی با تاکید بر لزوم نیازسنجی ها و مطالعات لازم از جمله درباره تامین مواد اولیه و وجود بازار فروش های قبل از آغاز طرح های بزرگ سرمایه گذاری تصریح کرد: برای ایجاد انگیزه بالا در فعالان اقتصادی برای سرمایه گذاری در استان، ریسک سرمایه گذاری های بخش خصوصی باید به حداقل ممکن برسد.

رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل نیز در این جلسه از تصویب و تشکیل مرکز خدمات سرمایه گذاری در استان ها بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بنا به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جلسه هیئت وزیران خبر داد.

هاشم مظفری عنوان کرد: در این راستا سازمان امور اقتصادی و دارایی استان از نیمه دوم اردیبهشت امسال با هدف ایجاد پنجره ای واحد، محلی را با امکانات لازم برای استقرار نمایندگان دائمی دستگاه های عضو مرکز خدمات سرمایه گذاری در نظر گرفته است.