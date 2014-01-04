تالاب های گلستان با تهدیدات جدی روبرو هستند

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل مهاجر بعد از ظهر شنبه در نشست خبری سازمان محیط زیست گلستان افزود: در حال حاضر دو عامل تهدید کننده از جمله عوامل ناشی از تغییرات اقلیمی و عوامل انسانی تالاب ها را مورد تهدید قرار داده است و همچنین بهره برداری بیش از حد آب، ورود آلاینده ها و احداث زه کش ها عوامل مهم انسانی است که برای تالاب ها خطر آفرین شده است.

وی با بیان اینکه در نظر داریم تا تهدیدات جدی را در آینده نزدیک از سر راه تالاب ها برداریم، خاطرنشان کرد: تلاش داریم تا با همکاری دستگاه ها نظارتی خط قرمز ها را در این حوزه مشخص کنیم و اقدامات مدیریتی درستی صورت بگیرد.

مهاجر ابراز داشت: درحال حاضر در استان با اضافه شدن تالاب گمیشان، چهار تالاب وجود دارد که امیدواریم بتوانیم با برنامه های عمرانی و تحقیقاتی که در حال انجام است وضعیت تالاب ها را از نظر گردشگری طبیعی و همچنین زیستگاه مناسبی برای پرندگان و جانوران مختلف بهبود ببخشیم.

وی اظهار داشت: هم اکنون ساختمان مرکز مدیریت و پایش ما در دست اجرا است و در آینده ای نزدیک سیستم آن لاین با نصب دوربین مدار بسته برای کنترل صید و شکار در تالاب ها راه اندازی می شود.

اسماعیل مهاجر با بیان اینکه در نظر داریم تا تالاب گمیشان را به عنوان پارک ملی حیات وحش در آب در نظر بگیریم، اذعان داشت: با این کار در نظر داریم تا سطح پارک را بالا ببریم و حدود تالاب ها مشخص شود.

وی ادامه داد: هم اکنون برنامه ها در این زمینه آغاز شده است و اعتبارت مشخص گردیده و به زودی کارهای اجرایی را آغاز خواهیم کرد.



آلودگی ها ناشی از سموم کشاورزی آب و خاک استان را تهدید می کند

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست استان گفت: در حال حاضر مهمترین آلودگی که محیط زیست ما را در استان تهدید می کند آلودگی ناشی از کودهای شیمیایی و سموم کشاورزی است که باعث آلودگی آب و خاک ما می شود.

وی با بیان اینکه باید کشاورزان را به استفاده از کودهای عالی و بیولوژیک تشویق کنیم، تصریح داشت: با توجه به اینکه در استان کارخانه کمپوست وجود دارد باید کشاورزان را تشویق کنیم تا از کودهای بیولوژیک و عالی به جای کود های شیمیایی استفاده کنند.

اسماعیل مهاجرعنوان کرد: در حال حاضر از استان های دیگر برای خرید این کودها به استان ما می آیند اما متاسفانه کشاورزان استان تمایلی برای استفاده از این کودها ندارند.

وی ادامه داد: همچنین برای مبارزه با آفات نیز کشاورزان می توانند از روش های تلفیقی استفاده کنند و با استفاده از برخی حشرات آفات را از بین ببرند و به مرور زمان به سمتی هدایت شوند که از سموم شیمیایی استفاده نکنند.

مهاجر بیان داشت: کشاورزان می توانند با کمک بخش خصوصی بسیاری از آلودگی های که برای خاک و آب ضرر دارد را کمتر کنند چرا که به مرور زمان این امر باعث کمبود منابع آب و فرسایش خاک می شود.

این مسئول با اشاره به اینکه در استان چیزی به عنوان آلودگی هوا نداریم، خاطرنشان ساخت: استان از نظر آلودگی هوا مشکلی ندارد فقط در تابستان کشاورزان با آتش زدن پوشاله های زمین باعث به وجود آمدن ریز گردهایی می شوند که موقت است.

وی با عنوان اینکه در حال حاضر در کشور بیش از 25 میلیون نفر از آلودگی زیست محیطی رنج می برند، تاکید کرد: آلودگی زیست محیطی در اثر عدم توجه انسان ها به منابع خدادادی صورت می گیرد.