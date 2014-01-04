اولویت های زیست محیطی ستاد محیط زیست و توسعه پایدار اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر علي محمد شاعري رئيس ستاد محيطزيست و توسعه پايدار در نشستي كه به منظور معارفه رئيس ستاد محيطزيست و توسعه پايدار با كاركنان برگزار شد اولويت اصلي اين ستاد را اجراي استانداردهاي زيستمحيطي در پروژههاي مديريت شهري ، پايش مستمر آلاينده ها و اثرات زيستمحيطي طرحها و پروژههاي مديريت شهري، ارزيابي زيستمحيطي پروژههاي عمراني و مديريت شهري، آموزش و فرهنگ سازي، جلب مشاركت هاي مردمي، تحقيق و پژوهش و نهايتاً بكارگيري آموزشهاي نوين در حوزه مديريت پايدار شهري و پياده سازي نظام مديريت سبز در شهر تهران با هدف كاهش آلايندههاي هوا، آب، خاك و تنوع زيستي با اصول و مباني توسعه پايدار و استانداردهاي زيست محيطي اعلام كرد.
وي در ادامه خاطر نشان كرد: زماني ميتوان گفت به توسعه پايدار رسيدهايم، كه توانسته باشيم محيطزيست خود را از تهديدهاي مختلف حفظ نمائيم.
شاعري اظهار كرد: اگر همه امكانات و زيرساختها براي زندگي شهري درحد استاندارد فراهم باشد، ولي شاخصهاي حياتي مانند آب، هوا، خاك و تنوع زيستي در اين حد نباشد به توسعه پايدار نميرسيم و عوارضي همچون آلودگي هوا، بحران آب و ... زندگي و توسعه را نهايتا از پاي در خواهد آورد.
وي گفت: وقتي گفته ميشود محيطزيست از خط قرمز عبور كرده ، نشان دهنده اين است كه دستگاهها، سازمانها و ارگانها غفلت كردهاند و مسئوليت خود را به نحو مطلوبي انجام ندادهاند.
در انتهاي جلسه هر يك از كاركنان به بيان ايرادات و نقطه نظرات خود در زمينههاي مختلف پرداختند.
تاكيد معاون خدمات شهري بر رعايت ملاحظات زيست محيطي در همه بخشهاي شهرداري تهران
معاون خدمات شهري شهرداري تهران تاكيد كرد: بايد زمينهاي فراهم شود تا پروژههاي عمراني سطح شهر قبل از اجرا، مطالعات و پيوست محيط زيستي داشته باشند و نتايج اين مطالعات در مراحل ساخت و زمان بهرهبرداري رعايت شود.
مجتبي عبدالهي معاون خدمات شهري شهرداري تهران در این نشست با اشاره به اينكه ستاد محيط زيست شهرداري تهران بايد با برنامه تخصصي و كارشناسي بتواند در همه موضوعات محيطزيستي حضوري موفق داشته باشد گفت: تصميم سازي و تصميم گيري مديران شهري بايد از بدنه كارشناسي اين مجموعه ايجاد گردد.
معاون خدمات شهري شهرداري تهران تاكيد كرد: بايد زمينهاي فراهم شود تا پروژههاي عمراني سطح شهر قبل از اجرا، مطالعات و پيوست محيطزيستي داشته باشند و نتايج اين مطالعات در مراحل ساخت و زمان بهرهبرداري رعايت شود.
عبدالهي در ادامه اظهار داشت : اميدوارم همكاري و همدلي كارشناسان و مديران مجموعه همچنان تداوم داشته باشد و از ثمره آن مجموعه محيط زيست شهري و شهرداري تهران نيز بهرهمند گردد.
وي در ادامه به استحكام ارتباط با ساير حوزههاي شهرداري، اجراي طرحها، پروژههاي مشترك محيطزيستي و همچنين تدوين دستورالعملهاي زيستمحيطي با نگاه راهبردي و حمايتي اشاره كرد.
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