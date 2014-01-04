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۱۴ دی ۱۳۹۲، ۱۷:۲۰

با حضور مقامات کشوری/

مراسم گرامیداشت شهادت امیر سرلشکر ستاری برگزار شد

مراسم گرامیداشت شهادت امیر سرلشکر ستاری برگزار شد

مراسم گرامیداشت سالگرد شهید امیر سرلشکر ستاری در دانشگاه پدافند خاتم الانبیا برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت سالگرد شهادت امیر سرلشکر منصور ستاری امروز شنبه در دانشگاه پدافند برگزار شد.

بنابر این گزارش در این مراسم حجت الاسلام محمود علوی وزیر اطلاعات، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، امیر شاهرخ شهرام جانشین پدافند هوایی خاتم الانبیا، امیر فرزاد اسماعیلی فرمانده قرار گاهپدافند هوایی خاتم الانبیا، امیر سرتیپ محمدحسن نامی وزیر سابق ارتباطات و فناوری، خانواده شهید ستاری و برخی از مقامات لشکری و کشوری حضور داشتند.

در این مراسم مستندی از زندگی نامه شهید ستاری پخش شد که قرار است این مستند فردا از شبکه سوم، شبکه چهار و شبکه مستند پخش شود.

کد مطلب 2207618

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