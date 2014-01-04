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۱۴ دی ۱۳۹۲، ۱۶:۴۹

فلاح جلودار:

برنامه های هفته کتاب همگانی شود

برنامه های هفته کتاب همگانی شود

ساری – خبرگزاری مهر: استاندار مازندرن بر لزوم همگانی کردن برنامه های هفته کتاب تاکید کرد و گفت: کارگروههای غیرفعال کتاب در استان دایر شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار بعد از ظهر شنبه در انجمن کتابخانه های استان افزود: بحث کتابخانه و ساخت آن با توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی با تخصیص یک یا دو میلیارد تومان اعتبار کاری پیش نمی برد.

وی اظهار داشت: مازندران نسبت به دیگر استانهای در زمینه کتابخانه ها رتبه پایین تری دارد و اگر بخواهیم لذتی در زمنیه دارایی کتابخانه و مطالعه کتاب ایجاد کنیم باید از خود شروع کنیم.

وی تصریح کرد: یک عزم منطقه ای برای توسعه کتابخانه ها طلب  می کند و مدارس باید از کتابخانه ها تغذیه کنند و در زمینه تحقیقاتی فعال تر باشیم.

فلاح افزود: بای یک کار فرهنگی با توجه به پتانسیل استان می توانیم موفق و شویم و مردم به کارهای فرهنگی علاقه دارند.

استاندار مازندران بیان دشت: باید کار فرهنگی را از خود شروع کنیم و در این زمینه برنامه ریزی شود.

وی افزود: برای فعال شدن کارگروههای غیرفعال کتابخانه ها، معاون استاندار مسئول پیگیری آن می شود، همچنین باید از مسئولان کارگروههای برای حضور در جلسات دعوت بعمل آید و اهمیت کارشان گوشزد شود.

کد مطلب 2207621

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