باید در حوزه نظامی از ابتکارات جدید استفاده کنیم/ از خصوصیات شهید ستاری تبدیل علم به عمل بود

به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در مراسم سالگرد شهادت امیر سر لشکر منصور ستاری که امروز شنبه در دانشگاه قرارگاه پدافند خاتم الانبیا برگزار شد گفت: هر نوع کمکی که بتوانیم به این دانشگاه انجام می دهیم تا این دانشگاه در روزهای آغاز تشکیلش موفقتر عمل کند البته روزهای اول دانشگاه هوایی هم به همین شکل بود.

وی ادامه داد: آخرین خاطره من از شهید ستاری مربوط به 16 آذر سال 73 است که در آن سال انفجاری در داخل دانشگاه اتفاق افتاد.وقتی موقع انفجار در خرابه ها شهید ستاری آوار را کنار می زدند محافظانش ممانعت می کردند ولی وی می گفت بچه های من زیر آور ضجه می زنند.

سورنا ستاری ادامه داد: شهید ستاری آن روز تا صبح در بیمارستان نیروی هوایی بود و به فکر ارائه خدمات به پرسنل خود بود و این کارها را حتی برای من نیز نمی کرد.مدام به فکر معیشت زندگی کارکنانش بود ولی خودش خانه و ماشین نداشت تمام دغدغه اش پرسنلش بود.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با بیان اینکه این خصیصه های شاخص شهید ستاری در ماهها وجود ندارد گفت: من 22 سالم بود که از دانشگاه شریف فارغ التحصیل شده بودم و ارتباط خوبی با پدرم داشتم و او را به خوبی حس می کردم قطعا به عنوان یکی از مسئولین جمهوری اسلامی نمی توانم مثل ایشان باشم مثل ایشان فکر کنم و چنین توانایی در خود نمی بینم.

سورنا ستاری ادامه داد: در آینده جلساتی را با پدافند برگزار خواهیم کرد و در خدمت بچه های پدافند خواهیم بود. و باید ایده های جدید و ابتکارات جدید در حوزه جنگ شکوفا شود. وضعیت کشور در حال حاضر از نظر مالی خراب است و کشورهای اطراف ما دهها برابر ما هزینه می کنند و مسلما به شیوه سنتی نمی توانیم اثر گذار باشیم و باید از ابتکارات جدید در حوزه جنگ استفاده کنیم تا بتوانیم علم را به عمل تبدیل کنیم از خصوصیات شهید ستاری این بود که چیزهایی را که در ذهنش بود را توانست پیاده کند.

وی در پایان گفت: امیدواریم روز به روز ارتش ما نیروی دفاعی ما قوی تر از گذشته به فعالیت خود ادامه دهد.