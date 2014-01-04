به گزارش خبرنگار مهر، حیدر بحرانی بعدازظهر شنبه در نشست برنامهریزی مسابقات قرآنی منطقه چهار کشور در بوشهر با اشاره به اهمیت بسیار بالای تبلیغ و ترویج برنامههای قرانی اظهار داشت: توجه به مسائل قرآنی نقش بسیار مهمی در کاهش آسیبهای اجتماعی خواهد داشت و باید این موضوع را به خوبی مورد توجه قرار دهیم.
وی به سابقه طولانی استان بوشهر در برنامههای قرآنی و مذهبی اشاره کرد و افزود: استعدادهای بسیار خوبی در زمینههای مختلف قرآنی در استان بوشهر همواره وجود داشته و در عرصههای ملی و بینالمللی به افتخارآفرینی پرداختهاند.
رئیسکل دادگستری استان بوشهر اضافه کرد: وجود تعداد زیادی از نخبگان و علاقهمندان به قرآن در استان بوشهر سبب شد تا روستای چارک از توابع شهرستان دشتی به عنوان نخستین دهکده قرآنی کشور معرفی شود.
وی به اهمیت برگزاری مسابقات قرآنی اشاره کرد و افزود: یکی از پرثمرترین برنامههای فرهنگی برگزاری مسابقات قرآنی است که در معرفی استعدادهای علوم دینی نقشی بسیار مهم و اساسی دارد.
راهیابی 12 نفر از برگزیدگان به مرحله کشوری
بحرانی به برگزاری نخستین دوره مسابقات قرآنی منطقه چهار کشور در بوشهر اشاره کرد و افزود: استانهای بوشهر، کرمان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، یزد و هرمزگان در منطقه چهار حضور دارند.
وی از برگزاری این مسابقات در روزهای پانزدهم و شانزدهم دیماه با حضور 24 نفر خبر داد و تصریح کرد: این مسابقات در چهار رشته قرائت، ترتیل، حفظ و مفاهیم برگزار می شود.
رئیسکل دادگستری استان بوشهر با اشاره به راهیابی 12 نفر از برگزیدگان رشته های قرآنی یادشده به مرحله کشوری، تصریح کرد: سه کمیته پشتیبانی، اطلاع رسانی و فنی برای برگزاری باشکوه این دوره از مسابقات در دادگستری استان بوشهر تشکیل شده است.
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