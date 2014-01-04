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۱۴ دی ۱۳۹۲، ۱۷:۲۵

محسنی:

داروهای ناباروری تحت پوشش بیمه سلامت قرار می گیرند

داروهای ناباروری تحت پوشش بیمه سلامت قرار می گیرند

نوشهر-خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایرانیان با اشاره به دغدغه دولت برای کاهش هزینه درمان و دارو گفت: داروهای بیماری های ناباروری تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفتند.

انوشیروان محسنی بندپی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه روند تحت پوشش قرار گرفتن داروهای صعب العلاج در بیمه سلامت تسریع یافته است گفت: علاوه بر 170 قلم داروی صعب العلاج، داروهای ناباروری نیز تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفته است.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایرانیان افزود: در راستای سیاست های حمایتی از افزایش جمعیت این اقلام دارویی تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفته و در آینده نزدیک نیز گستره خدمات پوششی بیمه سلامت افزایش می یابد.

وی همچنین از اهتمام ویژه مجلس و دولت در افزایش بودجه سلامت خبر داد و افزود: برای اولین بار در طول انقلاب اسلامی بودجه های بیمه سلامت از رشد 65 درصدی در بودجه 93 برخوردار شده است.

محسنی بندپی خاطرنشان کرد: این افزایش رشد بودجه شامل بیمه سلامت روستائیان، عشایر، اقشار آسیب پذیر جامعه و شهرهای زیر 20 هزار نفر می شود.

وی اضافه کرد: بودجه بیمه سلامت کارکنان دولت نیز در لایحه بودجه دولت از افزایش 32 درصدی برخوردار بوده که با توجه به پیشنهاد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و تغییر سهم 6 درصدی کارکنان به سهم 7 درصدی مطمئناٌ این بودجه هم از رشد 60 درصدی برخوردار خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این دکتر روحانی به معاونت راهبردی دستور داد تا در فاز دوم هدفمندی یارانه ها دغدغه هزینه سلامت مردم برداشته شود و بر اساس قانون برنامه پنجم که تاکید بر انتقال بار پرداخت هزینه درمان از مردم به دولت  را نیز دارد که امیدواریم در سال 93 شاهد اقدامات عملیاتی و اجرایی در حوزه بیمه سلامت باشیم.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایرانیان تاکید کرد: در سال آینده هم پوشش بیمه های سلامت کاملتر خواهد شد و هم پرداختی مردم در حوزه درمان و دارو کاهش محسوسی خواهد یافت.

محسنی بندپی از یکسان سازی منابع ورودی همه بیمه ها در بودجه 93 خبر داد و تصریح کرد: تمام تلاش شده تا در بسته خدمتی جامع سلامت مردم بازنگری شود و این بسته خدمت که در راستای عدالت سلامت محسوب می شود به استاندارد و کیفیت و وسیع سلامت بودن مردم مجهز باشد.

وی در پاسخ به سوالی که تکلیف دفترچه های درمانی تامین اجتماعی در مقابل بیمه سلامت چگونه رفع خواهد شد اظهار داشت: خیلی اصرار نداریم که پشت دفترچه های تامین اجتماعی، مهر بیمه سلامت زده شود بلکه آنچه مهم است 75 میلیون ایرانی بصورت یکسان و عادلانه از بسته حمایتی برخوردار باشند و دسترسی آسان و برابر به خدمات درمانی و بیمه ای داشته باشند.

کد مطلب 2207646

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