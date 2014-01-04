امامزادگان بروجرد به مناسبت آغاز ماه ربیع الاول عطر افشانی شدند

حجت الاسلام رضا گودررزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به مناسبت آغاز ماه ربیع الاول تصمیم گرفته شد که برخی امامزادگان در شهرستان عطر افشانی شوند.

وی تصریح کرد: به دنبال این تصمیم امروز صبح با حضور مسئولان شهرستان امام زاده ابوالحسن(ع)، امام زاده جعفر(ع) و همچنین قبور مطهر داخل این امام زاده عطر افشانی وغبار روبی شدند.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بروجرد ادامه داد: در طول ماههای محرم و صفر برنامه های متنوع و متعددی با حضور مردم عزادار شهرستان برگزار شد که لازم بود برای عطر افشانی این امامزادگان اقدام شود.

وی افزود: همچنین مراسم عطر افشانی در دیگر امامزادگان روستاهای بروجرد نیز در حال اجرا است.