23 فقره تصادف در جاده های خراسان جنوبی رخ داد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا امینی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وقوع سه فقره تصادف فوتی در جاده های استان اظهارکرد: در این تصادفات متاسفانه سه نفر از هموطنان ما جان خود را از دست دادند.

وی تعداد تصادفات جرحی را 11 فقره اعلام کرد و افزود: 26 نفر در این تصادفات مجروح شدند.

به گفته وی در هفته گذشته 9 فقره تصادف خسارتی نیز در جاده های استان رخ داده است.

رئیس پلیس راه های خراسان جنوبی با بیان اینکه 71.4 درصد تصادفات هفته گذشته به شکل واژگونی خودرو بوده است، تصریح کرد: 28.5 درصد تصادفات در جاده های اصلی، 35.7 درصد در چاده های فرعی و 35.7 درصد نیز در جاده های روستایی رخ داده است.

وی به مهم ترین علل تصادفات جاده ای هفته گذشته استان اشاره کرد و افزود: عدم توجه به جلو با 57.1 درصد، تخطی از سرعت مطمئنه با 21.4 درصد و انحراف به چپ با 14.2 درصد مهمترین علل تصادفات استان بوده است.

امینی یادآور شد: سواری‌ها با 78.5 درصد و وانت‌بارها به نسبت مساوی با 21.4 درصد مهمترین وسایل نقلیه مقصر در تصادفات هفته گذشته بوده‌اند.

اعمال قانون 6800 تخلف رانندگی

وی با بیان اینکه در هفته گذشته شش هزار و 842 تخلف رانندگی اعمال قانون شده است، تصریح کرد: از مجموع تخلفات دو هزار و 829 تخلف حادثه ساز بوده است.

وی از ضبط چهار جلد گواهینامه رانندگان متخلف دارای 30 نمره منفی خبر داد و افزود: 29 دستگاه خودرو نیز به دلیل تخلفات حادثه ساز توقیف شده است.

به گفته وی 9 دستگاه موتور سیکلت نیز توقیف و به پارکینگ هدایت شده اند.