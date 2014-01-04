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۱۴ دی ۱۳۹۲، ۱۷:۳۵

حجت الاسلام علیزاده:

1300 بقعه در مازندران شناسایی شده است

1300 بقعه در مازندران شناسایی شده است

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران با اشاره به شناسایی هزار و 332 بقعه متبرکه در استان گفت: مازندران پس از فارس دومین استان کشور در حوزه امامزادگان است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ستار علیزاده عصر شنبه در حاشیه همایش وقف در ساری با بیان اینکه، امامزادگان از پرچمداران دین‌داری و ترویج اسلام هستند، گفت: همایش امامزاده ناصرالحق در آمل برگزار می شود.

این مسئول در مورد بقعه ناصرالحق یا اطروش که به ناصر کبیر معروف است، با اشاره به عظمت و جایگاه والای بقاع متبرکه در این شهرستان، گفت: ناصرالحق مفسر، متکلم، فقیه، شاعر زیردست و محدث بوده که در علوم مختلف صاحب‌نام بود و شاید در چند سال گذشته این بقعه متبرکه مغفول مانده باشد.

علیزاده با اشاره به اینکه نخستین حوزه علمیه نیز توسط ناصرالحق در آمل احداث شد، گفت: برخی افراد نیز معتقدند این عالم بزرگ بنیانگذار تشییع در مازندران بود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران تصریح کرد: امسال سعی داریم همایش بزرگی درباره مقام علمی و شناساندن جایگاه والای این عالم وارسته با همکاری مجمع جهانی اهل بیت و معاونت بین‌الملل دفتر مقام معظم رهبری برگزار کنیم.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری و پیوند خویشاوندی با مردمان یمن اذعان داشت: سعی داریم این همایش را با پیام ارزشمند رهبر انقلاب زینت دهیم.

علیزاده با اشاره به اینکه پیشرفت بسیار خوبی را در ساخت بقعه ناصرالحق شاهد هستیم، اضافه کرد: نگاه در این بخش نگاه انقلابی است و کار در این بقعه با شتاب خوبی پیش می‌رود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران با تاکید اینکه بقعه ناصرالحق نیز باید به قطب فرهنگی تبدیل شود، گفت: باید نماز جماعت در این مکان برپا شده، کلاس‌های دینی، مذهبی و اسلامی در آن برگزار شود و مکانی برای ارادتمندان اهل بیت و اصحاب‌شان باشد.
 

کد مطلب 2207662

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