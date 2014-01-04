1300 بقعه در مازندران شناسایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ستار علیزاده عصر شنبه در حاشیه همایش وقف در ساری با بیان اینکه، امامزادگان از پرچمداران دینداری و ترویج اسلام هستند، گفت: همایش امامزاده ناصرالحق در آمل برگزار می شود.
این مسئول در مورد بقعه ناصرالحق یا اطروش که به ناصر کبیر معروف است، با اشاره به عظمت و جایگاه والای بقاع متبرکه در این شهرستان، گفت: ناصرالحق مفسر، متکلم، فقیه، شاعر زیردست و محدث بوده که در علوم مختلف صاحبنام بود و شاید در چند سال گذشته این بقعه متبرکه مغفول مانده باشد.
علیزاده با اشاره به اینکه نخستین حوزه علمیه نیز توسط ناصرالحق در آمل احداث شد، گفت: برخی افراد نیز معتقدند این عالم بزرگ بنیانگذار تشییع در مازندران بود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران تصریح کرد: امسال سعی داریم همایش بزرگی درباره مقام علمی و شناساندن جایگاه والای این عالم وارسته با همکاری مجمع جهانی اهل بیت و معاونت بینالملل دفتر مقام معظم رهبری برگزار کنیم.
وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری و پیوند خویشاوندی با مردمان یمن اذعان داشت: سعی داریم این همایش را با پیام ارزشمند رهبر انقلاب زینت دهیم.
علیزاده با اشاره به اینکه پیشرفت بسیار خوبی را در ساخت بقعه ناصرالحق شاهد هستیم، اضافه کرد: نگاه در این بخش نگاه انقلابی است و کار در این بقعه با شتاب خوبی پیش میرود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران با تاکید اینکه بقعه ناصرالحق نیز باید به قطب فرهنگی تبدیل شود، گفت: باید نماز جماعت در این مکان برپا شده، کلاسهای دینی، مذهبی و اسلامی در آن برگزار شود و مکانی برای ارادتمندان اهل بیت و اصحابشان باشد.
نظر شما