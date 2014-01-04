اعتبارات خشکسالی اردبیل برای آبرسانی سیار هزینه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اسلامی عصر شنبه در جلسه بررسی مشکل کمبود آب مناطق عشایر نشین شهرستان گرمی افزود: تلاش خواهد شد با تامین و خرید ماشین آلات مورد نیاز، مشکلات آبرسانی به روستاهای فاقد آب شرب رفع خواهد شد.

وی با بیان اینکه امسال350 میلیارد ریال اعتبارات خشکسالی به استان اردبیل تخصیص یافته است، تاکید کرد که که در صورت تصویب هیئت دولت و ابلاغ توسط معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور، این مبلغ در استان هزینه خواهد شد.

مدیر کل مدیریت بحران استان تصریح کرد: در توزیع این اعتبارات شاخص هایی همچون میزان محرومیت، تعداد جمعیت، شدت خشکسالی، ماشین آلات مورد نیاز و... ملاک قرار گرفته و اعتبارات تخصیص می یابد.

وی ادامه داد: این اعتبارات در قالب پروژه های مقابله با خشکسالی به دستگاه های اجرایی مرتبط از جمله آب و فاضلاب شهری و روستایی، شرکت سهامی آب منطقه ای، جهاد کشاورزی، امور عشایری و... اختصاص خواهد یافت.



مدیر امور عشایر استان اردبیل نیز در این جلسه از صرف هزینه ای بالغ بر هزار و 200 میلیون ریال برای آبرسانی سیار به مناطق عشایرنشین استان طی سال جاری خبر داد.

معرفت آذری همچنین با اشاره به بارش برف اخیر در این استان و مسدود شدن راه های برخی از روستاها تاکید کرد که 200 راه عشایری استان بازگشایی شده است.