تالاب ها قدرت خود پالایی فاضلاب های صنعتی را ندارند

امیر عبدوس در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تصفیه خانه های فاضلاب باید متناسب با واحدهای صنعتی استان ایجاد شوند چون اکوسیستم گیلان بسیار شکننده است.

وی همچنین بر لزوم تسریع در ساخت تاسیسات تصفیه خانه فاضلاب شهر صنعتی رشت تاکید کرد و اظهار داشت: میزان آلایندگی صنعت نسبت به فاضلاب های خانگی خیلی ناچیز بوده اما میزان اثرگذاری آن خیلی زیاد است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان گفت: آلاینده های که از ناحیه صنعت وارد محیط زیست می شوند تاثیرش بر سلامت انسان و موجودات زنده بسیار بیشتر از فاضلاب خانگی است.

وی افزود: تالاب ها قدرت خود پالایی فاضلاب های خانگی را دارند اما به هیچ وجه قدرت تجزیه و پالایش فاضلاب های صنعتی را ندارد.

عبدوس اظهارداشت: تخلیه فاضلاب های صنعتی در منابع آبی همچون رودخانه ها آلودگی های شدیدی ایجاد خواهد کرد.

وی اذعان داشت: تاثیرات نامطلوب زیست محیطی ناشی از دفع نادرست فاضلاب شهری و صنعتی در حدی است که امروزه اجرای طرح های فاضلاب در سطح کشور امری ضروری و بنیادی تلقی می شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان یادآور شد: مهمترین اهداف احداث سامانه های تصفیه فاضلاب شامل حفظ بهداشت همگانی، حفاظت محیط زیست، جلوگیری از آلودگی منابع آب و غیره است.