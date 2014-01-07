به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم هم اکنون توسط صدابردار فیلم، محسن پرهیزکاری صداگذاری می شود و آرمان موسی پور هم ساخت موسیقی را انجام می دهد.

این فیلم تولید مشترک بشرا فیلم و بهروز افخمی است. فيلمنامه "آذر، شهدخت، پرويز و ديگران" را مرجان شير محمدي نوشته که پيش از اين نگارش رماني به همين نام را بر عهده داشته و همزمان با نمايشگاه کتاب امسال منتشر شده است. اين فيلم قصه اي اجتماعي بر اساس روابط آدم ها دارد و جديدترين فعاليت بهروز افخمي بعد از "سن پطرزبورگ" است.

در فیلم سینمایی "آذر، شهدخت، پرویز و دیگران" بازیگرانی چون مهدی فخیم زاده، رامبد جوان، مرجان شیرمحمدی، گوهر خیراندیش، شهین تسلیمی، امیرعلی دانایی، آزاده اسماعیل‌خانی و امین میکائیلیان حضور دارند.

عوامل تولید این فیلم عبارتند از نویسنده و کارگردان: بهروز افخمی، مدیر فیلمبرداری: محمد داوطلب، طراح صحنه و لباس: مرجان شیر محمدی، صدابردار: محسن پرهیزکاری، طراح گریم: امیر خدادادی، عکاس: دانیال داورزنی، مشاور رسانه ای: مریم نراقی و تهیه‌کنندگان: افخمی و جمال ساداتیان. عکاس: محمد حسین ساداتیان.

این فیلم دیروز 16 دی ماه از سوی هیات انتخاب سی و دومین جشنواره فیلم فجر به بخش مسابقه ایران راه یافت.