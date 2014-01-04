جوانان برای مطالعه نهج البلاغه تشویق شوند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله شیخ ابوالقاسم خزعلی عصر شنبه در مراسم افتتاح دوازدهمین نمایشگاه کتاب شیراز تاکید کرد: نهج البلاغه باید مورد توجه همگان قرار گیرد زیرا بهترینها در این کتاب بزرگ ارایه می شود.

وی با اشاره به دلیل راه اندازی بنیاد بین المللی غدیر یادآور شد: شبی خواب دیدم که از آسمان چهارم به بالا در حرکت بودم که در آن موقع امام رضا(ع) فرموردند " خزعلی را نبرید او در این دنیا همچنان کار" دارد.

رئیس بنیاد بین المللی غدیر ادامه داد: پس از بیدار شدنم از خواب تصمیم به راه اندازی این بنیاد گرفتم و امروز در سراسر کشور و اکثر کشورهای خارجی از جمله آلمان، هند، بلژیک و... این بنیاد شعبه دارد.

آیت الله خزعلی افزود: کلام امیرالمومنین(ع) در نهج البلاغه بسیار تاثیر گذار است به گونه ای که یک مسیحی گفته بود "ای کاش دنیا به جای این همه جمعیت، یک علی به ما داده بود".

وی یادآور شد: مردم شریف ایران که به بزرگی نهج البلاغه پی برده بودند اقدام به ترجمه این کتاب بزرگ کردند و در این مسیر "علامه امینی" و "هندی" به خوبی کار کردند.